Marmara ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.
Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşecek
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde etkili olan yağışlı hava, çarşamba günü etkisini kaybedecek.
Bölgede sıcaklıkların, salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği bölgede, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Aşırı soğuk nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız