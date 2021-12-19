Bingöl-Erzurum kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Aralık 2021 17:37
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümü yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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