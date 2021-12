Süveyş Kanalı'nın 2021 yılı geliri 6 milyar doları buldu

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalın yıllık geliri ve deniz trafiği hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Basına konuşan Rabi, The Ever Given isimli dev konteyner gemisinin 24 Mart'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaparak karaya oturması sonucu kanalın 6 gün boyunca deniz trafiğine kapanmasına rağmen kanaldan yapılan geçiş oranının umut verici olduğunu ifade etti.

Kanalın yıllık gelirine değinen Rabi, bu yılın başından bu yana 6 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu rakamın kanal tarihinde kazanılan en yüksek gelir olduğunu kaydetti.

- Kanalda karaya oturan dev yük gemisi nedeniyle deniz trafiği 6 gün boyunca durmuştu

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.