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Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin banka genel müdürlerine, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" dediği toplantıda, serbest piyasa prensiplerinden asla vazgeçilmeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi.

Eklenme : 19 Aralık 2021 20:24
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Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi

Bakan Nebati'nin banka genel müdürleriyle dün yaptığı toplantıda, yeni ekonomik sistemin parametrelerinin neler olacağına ilişkin bir bilgilerin kısa süre içinde piyasaya aktarılacağı belirtildi.

TL'nin değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya, özel sektörün de davet edildiği vurgulandı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bakan Nebati'nin toplantıya başlanırken 'Faiz artırımının tartışmaya kapalı olduğu' yönünde vurgu yaptığı, bunun dışındaki sürecin yönetimi için tüm önerileri dinlemeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Banka genel müdürlerinin ise durumdan duydukları kaygıyı dile getirdiği, sistemin zorlanabileceği alanlar konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Katılım bankalarından uyarı

Banka genel müdürlerinin reel faiz eksikliğinin yarattığı, bundan sonra daha da artacağını düşündükleri tahribatı vurguladıkları, enflasyonun çok hızlı yükselişi nedeniyle yaşanabilecek sorunları da aktardıkları belirtildi. Aktif kalitesi, karlılık, sermaye yeterliliği ve Döviz likiditesi başta olmak üzere görüşlerini beyan eden banka genel müdürlerinin, şeffaf ve sağlam bilanço yapılarını sürdüğünü söyledikleri, ancak zorlanan alanlara yönelik eleştirilerini de dile getirdikleri vurgulandı.

Toplantıda katılım bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesi konusunda görüş beyan ettikleri öğrenildi.

BDDK'nın bankalarda yaşanabilecek sermaye yeterlilik rasyosu sorunlarına yönelik olarak rahatlatıcı önlemler alabileceği şeklinde güvence verdiği de ifade edildi. Banka yöneticilerinin ise rahatlatıcı önlemlere rağmen Basel kurallarından çok uzaklaşılmaması gerektiği konusunda yorum verdikleri vurgulandı.

Bakan Nureddin Nebati'nin konuya ilişkin tüm yorumları dinlediği ve bu sürecin geçici olduğu konusunda görüş beyan ettiği söyleniyor.

'Ne yaptığımızı biliyoruz'

Nebati'nin "Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda yeterince deneyim ve tecrübemiz var. Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor. Çok daha güçlü bir ekonomiyi bu sistem içinde kurgulayacağız" dediği belirtildi.

Serbest piyasa prensiplerinden asla taviz verilmeyeceğini belirten Bakan Nebati'nin, "Bu yönde vatandaşlarımızda tereddüt uyandıranların suç işlediğinin altını kalın şekilde çizmek isterim. Bu konuda kaleme alınan köşe yazılarının gerçeklikle en ufak bir şekilde bağı, yakından uzaktan ilgisi yok" dediği vurgulandı.

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