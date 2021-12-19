Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu
Ankara'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı İtalyan rakibi Imoco'yu yenerek dünya şampiyonu oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Aralık 2021 20:42
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.
VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.
Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız