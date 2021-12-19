Fenerbahçe ile Beşiktaş berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı'nda karşılaştı.
3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.
12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.
30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş 60. dakikada Josef de Souza'nın maçtaki ikinci golüyle bir kez daha eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız