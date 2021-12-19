WhatsApp'tan yeni özellik: Grup yöneticileri mesaj silebilecek
WhatsApp grup yöneticileri, diğer birçok grup sohbet uygulamasında yer alan yeni özellikler kazanıyor. Yeni güncelleme ile grup yöneticileri, bir grupta katılımcılar tarafından gönderilen mesajları silmesine olanak sağlayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Aralık 2021 22:04
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Uygulamanın Android 2.2.22.1.1 beta sürümünde keşfedilen özellik sayesinde, grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak.
MESAJLARI SİLEBİLECEKLER
Henüz test aşamasında olduğu belirtilen özellikle birlikte, grup yöneticileri başkalarının mesajlarını silebilecek.
Gruptaki bir mesajın yönetici tarafından silinmesi durumunda ise mesaj kutusunda "Bu mesaj yönetici tarafından silinmiştir" ibaresi gösterilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız