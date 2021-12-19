600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Cumhurbaşkanı danışmanı: Yeni dünya kuruyoruz
Cumhurbaşkanı danışmanı: Yeni dünya kuruyoruz
9 ilde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
9 ilde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türksat 5B ileTürkiye'de internetsiz köy kalmayacak
Türksat 5B ileTürkiye'de internetsiz köy kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Ülke genelindeki yağışlı hava etkisini kaybedecek
Ülke genelindeki yağışlı hava etkisini kaybedecek
Dev projede sona yaklaşıldı: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak
Dev projede sona yaklaşıldı: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek
TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Aracının kilometresini düşürüp sattı: 5 yıl hapsi istendi
Aracının kilometresini düşürüp sattı: 5 yıl hapsi istendi
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Zabıtaya, kaldırıma park eden araçlara ceza kesme yetkisi verildi
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Bakan Nebati, TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
'Memurun hak kaybını önlemek için ter akıtmaya devam edeceğiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Bahçeli: Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altında
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

İstanbul'da araç kiralayan kişi, 10 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Firma ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur Adem Özçelik, başka kişilerin kendi yaşadıklarını yaşamaması için bir an önce olayın çözülmesini istediklerini anlattı. Özçelik, heyete başvurusu sonucunda haklı bulunmasına rağmen parasını geri alamadığını da açıklamalarına ekledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Aralık 2021 22:47
Yazdır
600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Başakşehir'de yaşayan Adem Özçelik, araç kiraladığı firmanın aracı iade etmesinin ardından kendisini dolandırdığını öne sürerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, mağdur Adem Özçelik'in 17 Ekim günü, Beşiktaş'ta bulunan firmadan 2 günlüğüne araç kiraladığı, kira bedeli olarak 600 lira ve teminat olarak ise 10 bin lirayı elden teslim ettiği kaydedildi.

KONTROL YAPARKEN SENET İMZALATTILAR

Dilekçede, mağdur Özçelik'in 19 Ekim'de arabayı iade etmesinin ardından kendisine 21 iş günü içerisinde teminatının iade edileceğinin söylendiği ancak paranın geri ödenmemesine karşın, yaklaşık 1 ay sonra bin 339 liralık trafik cezası geldiği aktarıldı. Suç duyurusunda firmanın çalışanlarının, mağdurun kontrat imzaladığı esnada, kağıdın altına senet koyduğu ve bu şekilde mağdura senet imzalattıkları öne sürüldü. Firma nedeniyle çok sayıda mağdurun bulunduğunun iddia edildiği dilekçede, mağdurun zararının 10 bin TL olduğu ve firmanın elindeki senetten dolayı endişe ettiği belirtildi.

DEPOZİTOYU İADE ETMEDİLER

Geçtiğimiz günlerde bulunduğu suç duyurusunun ardından olaya ilişkin açıklama yapan Adem Özçelik, "10. ayın 17'sinde kendi arabamla yola çıktık, Konya'ya memleketime kaynanamı almaya gidiyordum fakat yolda giderken Gebze'de arabamın motoru yandı. Motor yanınca çekiciye yükledim, çekiciyle Gebze'ye arabayı bıraktım. Orada gece mağdur kaldığım için mecbur oradan bir araba kiraladım, İstanbul'a geldim. İnternetten bu firmayı buldum. Bu firma bize 'hiçbir şey lazım değil, günlüğü 300 lira' dedi. Sonra 15 bin TL depozito istediler. Ben 'o kadar veremem' dedim. 10 bin TL'ye düşürdüler. 10 milyar depozito verdim, sonra dediler ki 'bu depozitoyu 7 gün içinde size iade edeceğiz'. Ben de arabayla Konya'ya gittim geldim, 19'unda da akşam saat 8'de arabayı teslim ettim. Hatta teslim ettiğimde arabayı da yıkattırdım. Hiçbir çiziği de yoktu hiçbir şeyi de yoktu. Videoya da çektim teslim ederken, bana hiçbir şey demediler. Sonra 7 gün geçti, yatırmadılar parayı. 20 gün dediler, 20 gün de geçti yine yatırmadılar" diye konuştu.

ARACI TESLİM ETMESİNE RAĞMEN ÜZERİNE KAYITLI GÖSTERİLDİ

Teminat parasının hiçbir şekilde iade edilmediğini belirten Özçelik, açıklamasının devamında, "1 ay sonra bana, 11'inci ayın 17'sinde Büyükçekmece Avcılar istikametinde arabayla ceza yemişim bin 339 lira. Halbuki benim orayla bir alakam yok. Sonra tarihine baktım ki ben arabayı 10'uncu ayın 19'unda teslim ettim bunlara zaten. Hala da araba benim üzerime kayıtlı, kiralık görünüyormuş. Benden başka şu anda benim tanıdığım 13 kişi daha var. Şu anda benim zararım 10 bin lira. Bazı arkadaşların 7 bin lira olan var, 6 bin lira olan var, 5 bin lira olan var, 10 bin lira olanlar var hatta duyduğuma göre 20 bin lira olanlar varmış. Suç duyurusunda bulunduk. Biz bir an evvel, tamam hemen sonuçlanmaz bu ama firma faaliyette olduğu için bir an evvel devletin buna el atıp başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"BİZDEN DAHA ÇOK MAĞDUR OLAN İNSANLAR VAR"

Aynı firmadan kendisinin de dolandırıldığını iddia eden bir başka mağdur Mehmet İlhan ise "Ben de bir buçuk sene önce araç kiraladım, 2 bin lira depozit çektiler. Bloke koyacağız dediler ama bloke koymamışlar direkt parayı çekmişler. Ben bu yüzden çok mağdurum, aradığımda farklı farklı isimler çıkıyor. Adamların kim oldukları belli değil, bunlar dolandırıcı. Ben bunun için hakem heyetine başvurdum ve benim mahkemem de sonuçlandı, 5 ay falan oldu ama benim paramı hala iade etmiyorlar ve ben aradığımda farklı farklı isimlerle çıkıyorlar. Yetkili biriyle görüşmek istediğimde hiç kimse yok orada. Çok mağdur olan insanlar var. Ben 2 bin lira verdim ama 20 bin lira, 30 bin lira verenler var. Daha çok mağdur kişiler var. Şu an kimse gelmedi biz de grup kurduk, şu an bizde 13 kişi var ama içlerinden şu an kimse gelemedi ama bir sürü mağdur var. Google'a yazdığınız zaman zaten bir sürü kişi çıkıyor ve herkes şikayet ediyor ve bunun önüne nasıl geçilmiyor biz şaşırıyoruz şu anda" dedi.

"KAZANDIĞIM HALDE PARAMI İADE ETMİYORLAR"

Açıklamasına devam eden Mehmet İlhan, "Bizim gibi farklı, başka insanlar da mağdur olmasın istiyoruz. Biz olduk başkası olmasın. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bir tane ufacık taş izi oldu diye ki bizden de olan bir şey değildi, bize atmaya çalıştılar. Bizim yaptığımız bir olay değildi, bunu sonra bizim üzerimize attılar sizde oldu diye. 2 bin lira yetmez, 5 bin lira daha vermeniz gerekiyor diye söylediler bana. Ben 2 bin lira istiyorum, onlar benden 5 bin lira daha para istiyorlar gereksiz yere. Aradığımız zaman şu anda bizi tehdit ediyorlar, 'nereye başvurursanız başvurun' diyorlar. Bu şekilde ben de heyete başvurdum ve kazandığım halde paramı iade etmiyorlar ve daha bir sürü kişi bu şekilde mağdur oluyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Turyol bazı seferleri durdurdu: Maliyetlerimizi karşılayamıyoruz
Turyol bazı seferleri durdurdu: Maliyetlerimizi karşılayamıyoruz
P. Yzb. Ayhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
P. Yzb. Ayhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atla sipariş dağıttı
Küresel ısınmaya dikkat çekmek için atla sipariş dağıttı
Ordu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde öne çıkacak
Ordu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde öne çıkacak
Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası
Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle işinin patronu oldu
Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle işinin patronu oldu

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak" açıklamasında bulundu
İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi

Muş Emniyet Müdürlüğünden PÖH timinin karlı dağlarda nefes kesen klibi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat timinin karlı dağlarda nefes kesen operasyon klibini paylaştı. Klipte PÖH timinin arazide arama tarama faaliyeti yer alıyor. Muş Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı klip, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?

31 Aralık'ta ünlüler nerede ve kaç tl'ye sahne alacak?

2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler magazin gündeminde en çok merak edilen konu haline geldi. İşte ünlülerin sahne alacakları otel ve mekanlar ve alacakları rekor paralar...