600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Başakşehir'de yaşayan Adem Özçelik, araç kiraladığı firmanın aracı iade etmesinin ardından kendisini dolandırdığını öne sürerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, mağdur Adem Özçelik'in 17 Ekim günü, Beşiktaş'ta bulunan firmadan 2 günlüğüne araç kiraladığı, kira bedeli olarak 600 lira ve teminat olarak ise 10 bin lirayı elden teslim ettiği kaydedildi.

KONTROL YAPARKEN SENET İMZALATTILAR

Dilekçede, mağdur Özçelik'in 19 Ekim'de arabayı iade etmesinin ardından kendisine 21 iş günü içerisinde teminatının iade edileceğinin söylendiği ancak paranın geri ödenmemesine karşın, yaklaşık 1 ay sonra bin 339 liralık trafik cezası geldiği aktarıldı. Suç duyurusunda firmanın çalışanlarının, mağdurun kontrat imzaladığı esnada, kağıdın altına senet koyduğu ve bu şekilde mağdura senet imzalattıkları öne sürüldü. Firma nedeniyle çok sayıda mağdurun bulunduğunun iddia edildiği dilekçede, mağdurun zararının 10 bin TL olduğu ve firmanın elindeki senetten dolayı endişe ettiği belirtildi.

DEPOZİTOYU İADE ETMEDİLER

Geçtiğimiz günlerde bulunduğu suç duyurusunun ardından olaya ilişkin açıklama yapan Adem Özçelik, "10. ayın 17'sinde kendi arabamla yola çıktık, Konya'ya memleketime kaynanamı almaya gidiyordum fakat yolda giderken Gebze'de arabamın motoru yandı. Motor yanınca çekiciye yükledim, çekiciyle Gebze'ye arabayı bıraktım. Orada gece mağdur kaldığım için mecbur oradan bir araba kiraladım, İstanbul'a geldim. İnternetten bu firmayı buldum. Bu firma bize 'hiçbir şey lazım değil, günlüğü 300 lira' dedi. Sonra 15 bin TL depozito istediler. Ben 'o kadar veremem' dedim. 10 bin TL'ye düşürdüler. 10 milyar depozito verdim, sonra dediler ki 'bu depozitoyu 7 gün içinde size iade edeceğiz'. Ben de arabayla Konya'ya gittim geldim, 19'unda da akşam saat 8'de arabayı teslim ettim. Hatta teslim ettiğimde arabayı da yıkattırdım. Hiçbir çiziği de yoktu hiçbir şeyi de yoktu. Videoya da çektim teslim ederken, bana hiçbir şey demediler. Sonra 7 gün geçti, yatırmadılar parayı. 20 gün dediler, 20 gün de geçti yine yatırmadılar" diye konuştu.

ARACI TESLİM ETMESİNE RAĞMEN ÜZERİNE KAYITLI GÖSTERİLDİ

Teminat parasının hiçbir şekilde iade edilmediğini belirten Özçelik, açıklamasının devamında, "1 ay sonra bana, 11'inci ayın 17'sinde Büyükçekmece Avcılar istikametinde arabayla ceza yemişim bin 339 lira. Halbuki benim orayla bir alakam yok. Sonra tarihine baktım ki ben arabayı 10'uncu ayın 19'unda teslim ettim bunlara zaten. Hala da araba benim üzerime kayıtlı, kiralık görünüyormuş. Benden başka şu anda benim tanıdığım 13 kişi daha var. Şu anda benim zararım 10 bin lira. Bazı arkadaşların 7 bin lira olan var, 6 bin lira olan var, 5 bin lira olan var, 10 bin lira olanlar var hatta duyduğuma göre 20 bin lira olanlar varmış. Suç duyurusunda bulunduk. Biz bir an evvel, tamam hemen sonuçlanmaz bu ama firma faaliyette olduğu için bir an evvel devletin buna el atıp başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"BİZDEN DAHA ÇOK MAĞDUR OLAN İNSANLAR VAR"

Aynı firmadan kendisinin de dolandırıldığını iddia eden bir başka mağdur Mehmet İlhan ise "Ben de bir buçuk sene önce araç kiraladım, 2 bin lira depozit çektiler. Bloke koyacağız dediler ama bloke koymamışlar direkt parayı çekmişler. Ben bu yüzden çok mağdurum, aradığımda farklı farklı isimler çıkıyor. Adamların kim oldukları belli değil, bunlar dolandırıcı. Ben bunun için hakem heyetine başvurdum ve benim mahkemem de sonuçlandı, 5 ay falan oldu ama benim paramı hala iade etmiyorlar ve ben aradığımda farklı farklı isimlerle çıkıyorlar. Yetkili biriyle görüşmek istediğimde hiç kimse yok orada. Çok mağdur olan insanlar var. Ben 2 bin lira verdim ama 20 bin lira, 30 bin lira verenler var. Daha çok mağdur kişiler var. Şu an kimse gelmedi biz de grup kurduk, şu an bizde 13 kişi var ama içlerinden şu an kimse gelemedi ama bir sürü mağdur var. Google'a yazdığınız zaman zaten bir sürü kişi çıkıyor ve herkes şikayet ediyor ve bunun önüne nasıl geçilmiyor biz şaşırıyoruz şu anda" dedi.

"KAZANDIĞIM HALDE PARAMI İADE ETMİYORLAR"

Açıklamasına devam eden Mehmet İlhan, "Bizim gibi farklı, başka insanlar da mağdur olmasın istiyoruz. Biz olduk başkası olmasın. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bir tane ufacık taş izi oldu diye ki bizden de olan bir şey değildi, bize atmaya çalıştılar. Bizim yaptığımız bir olay değildi, bunu sonra bizim üzerimize attılar sizde oldu diye. 2 bin lira yetmez, 5 bin lira daha vermeniz gerekiyor diye söylediler bana. Ben 2 bin lira istiyorum, onlar benden 5 bin lira daha para istiyorlar gereksiz yere. Aradığımız zaman şu anda bizi tehdit ediyorlar, 'nereye başvurursanız başvurun' diyorlar. Bu şekilde ben de heyete başvurdum ve kazandığım halde paramı iade etmiyorlar ve daha bir sürü kişi bu şekilde mağdur oluyor şu anda" ifadelerini kullandı.