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Yenişafak: Ekonomik kurtuluş savaşına darbe girişimi

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: AK Parti kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde aradığı Simone Kaslowski'nin başkanı olduğu TÜSİAD'ın hükümetin yeni ekonomik programını hedef almasına sert tepki gösterdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 20 Aralık 2021 06:40
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Yenişafak: Ekonomik kurtuluş savaşına darbe girişimi

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: AK Parti kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde aradığı Simone Kaslowski'nin başkanı olduğu TÜSİAD'ın hükümetin yeni ekonomik programını hedef almasına sert tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bu ancak emperyalistler ve dış güçler namına, hesabına Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşına bir darbe vurmaya yönelik girişimi olarak zikredilebilir. Operasyon çekiyorlar, ancak bu sefer başaramayacaklar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı CHP'nin eski kodlarının hiç değişmediğinin bir göstergesi. Siyaset dışı kurumlardan beklenti içine girdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: 28 Şubat'taki TÜSİAD'ın başını çektiği 'beşli çete', askerler artık yok. Kılıçdaroğlu bugün dövizle en çok spekülasyon yapan banka hesaplarında en fazla döviz bulunduran ve dövize saldırarak döviz fiyatları yükselten gruptan yardım istemektedir.

Osman Özgan

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