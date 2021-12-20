Kabine'de maaş ve döviz zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli başlığı, asgari ücretin 4.253 TL'ye çıkmasının ardından, memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış olacak.

Dün katıldığı bir TV programında maaşlarla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4.253 TL asgari ücrete AGİ de dahil. Bu destek artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için ise AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarıda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma, bütün emekli gruplarına yansıyacak. 3600 meselesini de bu hafta takvimlendireceğiz. Bizim tarafımızdan bu bitirilmiş ve Meclis'e intikal ettirilmiş olacak" dedi.

Bakan Bilgin'in, Kabine toplantısında da konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise son günlerde döviz kurunda meydana gelen yükseliş olacak.

Ebru Karatosun