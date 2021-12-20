10 yaş ve üstüne dikkat: Araçların yaşı arttıkça dolandırıcılık kolaylaşıyor

Pandemi süreciyle ikinci el araç pazarında başlayan fiyat artışı serüveni, ardından yaşanan 0 araç tedarik sıkıntısı ile adeta tavan yapmıştı. İki yıllık hızlı fiyat yükselişinin ardından son dönemde yaşanan döviz yükselişi ve tedarik konusunda devam eden sıkıntılar yüzünden tavan seviyesine yükselen 2. el fiyatları ikiye katladı. Bu nedenlerden dolayı tüketicilerin alışkanlıklarında da değişimler yaşanmaya başladı.

Araç satın alacakların yükselen fiyatlar sebebiyle 10 yaş ve üzeri otomobillere eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobillerin iyiden iyiye bir yatırım aracı haline geldiğini belirtirken "Bazı modellerde 1 ay gibi kısa bir sürede 2 katına dahi çıkan araç fiyatları araç ihtiyacı olmayanları bile bir araç satın almaya yöneltiyor. Tüketicilerin özellikle 10 yaş ve üzeri araçlarda mekanik kontrollere daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Zira bu araçların hasar geçmişi daha kabarık, bakımları aksatılmış olabilir. Sadece kaporta boyaya bakarak araç satın almayın" dedi.

HER OTOMOBİL KAPSAMLI KONTROLDEN GEÇİRİLMELİ

Son bir aylık süreçte fiyat artışlarının ikinci elde ortalama yüzde 70'i bulduğuna dikkat çeken Emre "20-25 yaşındaki araçların 60-80 bin TL'ye satıldığı bugünlerde satın alma maliyetini göz önünde bulundurarak, her otomobilin kapsamlı bir kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Pilot Garage olarak özellikle 10 yaş ve üzeri otomobillerde müşteri taleplerinin günden güne arttığını söyleyebiliriz. Ülkemizde değişen-boya konusunda belirli bir hassasiyet var ama 10 yaş ve üzeri araçlarda düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına, şasiye özenle dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Emre, şu ifadeleri kullandı:

Bu araçların dış görünümü iyi olsa dahi yürüyen aksam, motor, mekanik ve şanzımanın, elektrik altyapısının, aksesuarların kapsamlı şekilde incelenmesi, eksiklerin tespit edilmesi araç satın alacakları gelecekte yapacakları 30-40 bin TL'ye varacak masraflardan kurtarır. Günümüzde araç bakım maliyetleri de arttığı için almayı düşündüğünüz araç 20 yaşında olsa dahi ekspertiz yaptırılmasını tavsiye ediyoruz.

Ali ÇELİK