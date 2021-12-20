2022 yılında devlet tarafından yapılacak bazı ödemeler ve tutarları

Otoda kur krizi: 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı
Otoda kur krizi: 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Altın ve dolar haftaya yeni rekorla başladı... Gramı 1000 TL'yi geçti
Altın ve dolar haftaya yeni rekorla başladı... Gramı 1000 TL'yi geçti
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
'Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı'
'Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı'
7 kamu kurumu 167 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 167 personel almak için ilana çıktı
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
Kar yağışı nedeniyle tatil kararı verilen 12 il 48 ilçenin tam listesi
Kar yağışı nedeniyle tatil kararı verilen 12 il 48 ilçenin tam listesi
Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli
Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli
Kabine'de maaş ve döviz zirvesi
Kabine'de maaş ve döviz zirvesi
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Cumhurbaşkanı danışmanı: Yeni dünya kuruyoruz
Cumhurbaşkanı danışmanı: Yeni dünya kuruyoruz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türksat 5B ileTürkiye'de internetsiz köy kalmayacak
Türksat 5B ileTürkiye'de internetsiz köy kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Ülke genelindeki yağışlı hava etkisini kaybedecek
Ülke genelindeki yağışlı hava etkisini kaybedecek
Dev projede sona yaklaşıldı: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak
Dev projede sona yaklaşıldı: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek
TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Aracının kilometresini düşürüp sattı: 5 yıl hapsi istendi
Aracının kilometresini düşürüp sattı: 5 yıl hapsi istendi
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Milyonlarca memur ve işçinin asgari geçim indirimi yükseliyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Bakan Soylu: Para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartmıyor
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Kardeş kardeşe bunu yaparsa! Doktora, avukat ağabey haczi
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Türksat 5B uzaya fırlatıldı
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

2022 yılında devlet tarafından yapılacak bazı ödemeler ve tutarları

Devlet tarafından yapılan bazı ödemelerin tutarlarını açıklamaya çalışacağız. Birçok kanunda yer alan ödeme tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile düzenleneceğine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Eğer K Cetveli'ndeki düzenlemeye bakılmadan tutarlar hesaplanmaya çalışılırsa ciddi yanlışlıklar olacaktır. Bu yazımızda 2022 yılında yapılacak bazı ödemeleri ve tutarlarını açıklamaya çalışacağız.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 20 Aralık 2021 07:10
Yazdır
2022 yılında devlet tarafından yapılacak bazı ödemeler ve tutarları

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında 2022 yılı içerisinde kamu çalışanlarına yönelik yapılacak ödemeler konusuna değindi.

Ahmet Ünlü'nün yazısı:

Engelli ve yaşlılara yapılacak harçlık tutarı ne kadar olacak?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 11'inci maddesi kapsamında yapılacak harçlık ödemesi; yaşlılara (1.620*,188787= 305,83), 6-12 yaş arası engellilere (746*,188787= 140,83), 13-18 yaş arası engellilere (1.119*0,188787= 211,25), 18 yaş ve üzeri engellilere (1.492*0,188787= 281,67) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle yapılır.

Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarının belirlenmesinde, (1.620*0,188787=305,83) gösterge rakamını geçmemek üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınır.

OHAL bölgesi ve mücavir illerde çalışanlara ne kadar ek tazminat ödenecek?

Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun, 2802 sayılı Kanun ve 2914 sayılı Kanun'a tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nda görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara 185 TL'yi geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. Cumhurbaşkanı bu tutarı %50'sine kadar artırabilir.

Erbaş ve erlere yapılacak ödeme tutarı 420 TL olacak

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 420 TL ödeme yapılabilecektir. Yani Olağanüstü Hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan erbaş ve erlere 420 TL ödeme yapılabilecektir.

Koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 50.000 * 0,188787= 9.439,35 TL tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Enflasyon farkı nedeniyle maaş katsayısı artınca bu tutar da artacaktır.

Güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?

442 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,188787= 2.763,84 TL'dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

Şeref Aylığı ile Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

KAPAT [X]

Ocak ayından itibaren, Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı'nın Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1'inci ve Ağustos 2'nci Barış Harekatı'na Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,188787= 1.227,68 TL aylık bağlanacaktır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503* 0,188787= 1.227,68 TL, dul eşleri için 5.203* 0,188787= 982,25 TL, diğer yakınları için 3.619* 0,188787= 683,22 TL ödeme yapılacaktır.

Gönüllü çalışanlardan bazılarına ne kadar ödeme yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 19,35 Türk Lirası ödenir. Tüm gönüllülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı 150.000'dir.

İntörn eğitimi görenlere ne kadar ödeme yapılacak?

Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden on iki ay süreyle 4.702*0,188787= 887,67 TL tutarda aylık ücret ödenir.

İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar olacak?

Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6026*0,188787= 1.137,63 TL, diğer meclis üyelerine 2.226*0,188787= 420 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Asgari ücrette gözler Külliye'de...4 bin lirayı geçmesi bekleniyor
Asgari ücrette gözler Külliye'de...4 bin lirayı geçmesi bekleniyor
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Asgari ücret toplantısı yarına ertelenebilir
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?

KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?

Danıştay 12. Dairesi, yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren davacının, sınav esnasında peçeteye yazı yazmak suretiyle sınav kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile sınavının iptalini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak" açıklamasında bulundu
Doğrusu CarrefourSA'da

Doğrusu CarrefourSA'da

https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077464060&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_68}&adid=1085820949&ord=_ADTIME_
İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23 Aralık 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (20-25)

Haftanın fırsat ürünleri (20-25)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri