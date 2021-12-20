Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli

SOSYAL TRANSFER YAPILACAK

Bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Emeklilerimizi, en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla varılan bir mutabakat var. Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

3600 MECLİS'E GELİYOR

EK gösterge düzenlemesinin emeklilikteki hakları güçlendiren bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur. Emeklilerde, kamuda çalışanlarda, işçilerde tüm çalışmalarımızı yaparken enflasyonu düşünüyoruz. Türkiye'nin en alt gelir gruplarını vee sosyal refahı hedefleyen çalışma şeklimiz var" dedi.