Yelpazecinin ilk ifadesi: Ben FETÖ üyesi değilim

İzmir'de, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yanına oturup, elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görüntüler üzerine, 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak tanınan ve farklı isimle tedavi gördüğü bir hastaneden taburcu edilmesinin hemen ardından gözaltına alınarak tutuklanan Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. ByLock kullanan ve 30 yıl boyunca FETÖ ile bağlantısını hiç koparmayan Zengin ifadesinde, "Fetullah Gülen 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti.

Ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. ByLock konuşmaları da bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum" dedi. İzmir'de mezun olduktan sonra öğretmen olarak Kazakistan'a giden Zengin, bu ülkede Zaman Gazetesi Temsilciliği ve örgüte yakın dernekte genel sekreter olarak görev yaptı. Daha sonra örgüt tarafından Afrika'ya tayin edilen Zengin, sosyal medya hesabı twitterda yaptığı FETÖ yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Ceyhan TORLAK