7 kamu kurumu 167 personel almak için ilana çıktı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve 6 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Yıldız Teknik Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2021
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2022
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2021
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Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 36 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2021
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Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2022
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Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2022
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