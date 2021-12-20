Altın ve dolar haftaya yeni rekorla başladı... Gramı 1000 TL'yi geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam İlim Yayma Vakfı ödül töreninde "Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu!" dedi. Döviz kurlarında bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmanın ardıdan hafta sonu piyasa kapalıyken dolar sakin bir dalgalanma yaşadı. Bugün piyasanın açılmadan önce dolar tekrar yükselişe geçti ve 16.80 lira seviyesinin üzerine çıktı.

ALTIN'IN GRAMI 1000 TL'yi geçti

Altının onsu 1.800 doların üzerinde yer alırken çeyrek altın 1,620 lira, cumhuriyet altını ise 6.463 lira seviyesinde bulunuyor. Altının gramı ise 1003 TL'den işlem görüyor.

Saat 08:49 itibariyle piyasalarda son durum: Serbest piyasada dolar 17 liranın üzerine çıktı. Dolar 17,37 liradan işlem görürken , euro 19 lirayı geçerek 19.53 liradan işlem görmeye başladı

Saat 9,30 itibariyle döviz fiyatları

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 17,2960 17,2970 Avro 19,4800 19,4810 Sterlin 22,7590 22,8090 ANKARA



ABD Doları 17,2670 17,3270 Avro 19,4410 19,5110 Sterlin 22,7090 22,9090

Milyonların gözü kulağı dolarda olacak

Döviz kurlarının bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmalar yaşaması tüm Türkiye'yi tedirgin etti. Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarına müdahalelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasıyla iş dünyası da vatandaşlar da dikkatle doları takip etmeye başladı. Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte milyonlar yine döviz kurlarını yakından takip edecek.

Dolar 17.25 lirayı görmüştü...

Geçen hafta TCMB'nin dövizde yaşanan büyük dalgalanmaya rağmen politika faizini yüzde 14'e indirmesi piyasalarda yaşanan gerilimin şiddetlenmesine neden oldu. TCMB'nin son iki haftada 6 milyar doları bulan 5 müdahalesinin dövizdeki yükselişi kontrol altına almaya yetmemesi kaygıları artıran bir faktör olarak öne çıktı.

TCMB cuma günü dolar 17 lirayı aşınca piyasalara doğrudan müdahale etti. Ancak dolardaki yükseliş sadece bir süre hız kestikten sonra gelen alımlarla kurlar yükselmeye devam etti. Nitekim cumartesi günü dolar 17.2500 lira ile rekor kırarken, Euro da serbest piyasada 19.4000 lira ile günü zirvede tamamladı.

Yüzde 51'lik kayıp yaşandı

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, TL ilk faiz indirimi sinyalinin verildiği eylül ayı başından bu yana yüzde 51 değer yitirdi. Dolar ise yılbaşından bu yana yüzde 129 yükseldi. Öte yandan "Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha düşük faiz politikasını savundu. Erdoğan, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar" ifadelerini kullandı.