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'Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı'

Çiğ süt fiyatına yapılan yüzde 47 oranındaki artış çiftçinin cebine girmeden eridi. Üretici fiyatın acilen revize edilmesi için Ulusal Süt Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 20 Aralık 2021 08:32
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'Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı'

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre;

Ulusal Süt Konseyi, 29 Kasım'da yaptığı toplantıda maliyetlerdeki artışı dikkate alarak çiğ süt referans fiyatının litre başına yüzde 47 oranında artışla 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarılmasını kabul etti. Açıklanan yeni fiyatın 8 Aralık 2021 itibariyle geçerli olması kararlaştırıldı. Aynı toplantıda süt yem paritesinin 1.1 liranın altına düşmesi halinde yani 1 litre sütle 1 kilo 100 gram yem alınamaması durumunda fiyatın yeniden belirlenmesi kararı da alındı.

Yüzde 47 oranındaki fiyat artışının açıklandığı 29 Kasım günü birçok yem firması 50 kiloluk yem çuvalına çuval başına 25 lira zam yaptığını açıkladı. Dövizdeki artışa bağlı olarak yem fiyatlarındaki artış devam ediyor. Üretici örgütleri, 8 Aralık'ta yürürlüğe giren çiğ sütteki fiyat artışının yem zamları ile eridiğini belirterek Ulusal Süt Konseyi'ni yeni fiyat belirlemek üzere toplantıya çağırdı.

Üretici örgütleri fiyatın revize edilmesini istiyor

Açıklanan fiyatın daha üreticinin cebine girmeden eridiğini belirten üretici örgütleri peş peşe yaptıkları açıklamalarla çiğ süt referans fiyatının acilen revize edilmesini istedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ayrı ayrı yaptığı açıklamada Ulusal Süt Konseyi'nin acilen toplanarak çiğ süt fiyatını revize etmesini istedi.

1 litre sütle 1 kilo yem alınamıyor

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan "Ulusal Süt Konseyi Yönetim kurulu Başkanlığına" başlığı ile konseye gönderdiği yazıda şu bilgilere yer verdi: " Bilindiği üzere 16.06.2021 tarihinde 1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 3,20 TL/Litre olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmış ve bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Geçerlilik süresinin ise süt yem paritesine göre uygulanacağı, süt / yem paritesi 1,1 in altına düştüğünde Ulusal Süt Konseyi yeniden toplanarak referans fiyatı belirleyecek ve üreticinin mağdur olmayacağı bildirilmiştir.

Sütteki fiyat istikrarsızlığını daha önceden de eleştirerek ortaya koyduğumuz dengeyi tekrar belirterek; 1,3 süt/yem paritesinin garanti altına alınması talebimizi yineliyoruz. Ancak bu şekilde belirlenecek sistemli bir uygulama ile yem fiyatları düşse de yükselse de üretici zarara uğramadan, üretimde sürdürülebilirlik devam edebilir.

Üyelerimizden gelen bilgiler ışığında; çiğ süt fiyatının güncel maliyetleri karşılamaktan yine uzaklaştığını, bu şartlar altında kazanç elde edilemediğini, yem fiyatlarındaki artış sonucu yeterince yem verilmediğini ve dolayısıyla da süt üretiminin azaldığını daha da vahimi ineklerin kesime gönderilmek zorunda kalındığını görmekteyiz.

Bugün itibarı ile süt üreticisi sütü maliyetinin altında satmaktadır. Gerek ekonomik zorluklar, gerekse dövizdeki yükseliş bizleri zarara uğratmaktadır. Piyasa da bugün itibarı ile 19 protein yem kg fiyatı 5,4 TL olmuştur. Şuan ki süt/yem paritesi 0,87 seviyesindedir, yani 1,1 paritenin altına düşmüştür ve yarın ne olacağı belirsizdir.

Yukarıda anılan sorunlar, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler ve sahadaki yangının biran önce söndürülmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunu yılbaşından önce çiğ süt fiyatlarını yeniden değerlendirmek üzere göreve davet ediyoruz."

TÜSEDAD'tan korkutan açıklama: Tüketici et ve süt bulamayacak

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu adına "Kamuoyuna Duyurulur" başlığı ile yapılan açıklamada ise süt ve et sektöründeki gidişatın kaygı verici olduğu, üreticilerin önünü göremediği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi: " Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. Tedarik zincirleri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız. İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşüş ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketicilerde et ve süt bulmakta zorlanacaklar. 8 Aralık tarihinden itibaren üretici süt fiyatı 4.70'TL/litre olarak belirlendi. Maliyet hesapları yapılırken Ekim sonu maliyetleri temel alınmıştı. 1 Kasım tarihinden bugüne yem maliyetleri yüzde 53 arttı. 1 litre sütü 5.50 liranın üzerinde mal edip 4.70 liraya satmak sürdürülebilir değil. Acil önlem alınması için çağrı yapıyoruz."

TZOB Başkanı Bayraktar: Ya yem fiyatı düşürülsün ya da süt fiyatı artırılsın

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da yem fiyatlarındaki yüksek artışa dikkat çekerek: "ya yem fiyatları düşürülsün ya da süt fiyatı artırılsın" dedi. Uzun süre girdi fiyatları artarken çiğ süt fiyatının sabit kaldığına dikkat çeken Bayraktar yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: "2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yem fiyatları yüzde 41,7 arttı. İşçilik, elektrik, mazot gibi her türlü girdiye zam yapıldı. Fakat üreticinin sattığı çiğ süt fiyatları bir yıl boyunca yani 12 ay süreyle sabitlendi.2021 yılı Ocak-Temmuz ayları arasındaki süreçte ise üreticilerin en önemli girdisi olan yem fiyatları yüzde 25 arttı. Ancak buna rağmen çiğ süt fiyatları 6 ay süreyle brüt 2 lira 80 kuruş olarak sabitlendi. Çiğ süt fiyatı, Temmuz-Aralık 2021 tarihleri arasında brüt 3 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Aynı dönemde yem fiyatları yüzde 48 oranında arttı. Süt üreticilerinin maliyetlerinin yüzde 60-65'ini yem oluşturuyor. Çiğ süte yapılan ve bazı çevreler tarafından 'fahiş' olarak nitelenen yüzde 47'lik zam, daha hayata bile geçmeden yani son 2 haftada süt yemi fiyatlarına yüzde 24,4 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte ocak ayından beri yani yaklaşık bir yılda yapılan zam yüzde 93,4'e kadar yükseldi. Süt üreticisinin ya aldığı yem fiyatları düşürülmeli ya da sattığı süt fiyatları artırılmalı, bu da 1,5 pariteyle sağlanmalıdır. Bu sağlanmazsa damızlık hayvanlar kasaba gidecek, tüketiciler üretilemeyen süt nedeniyle çok yüksek fiyatlardan süt ve süt ürünleri yiyecek, ithal süttozu ile süt ürünlerini tüketmek zorunda kalacaktır. Döviz kurunun sürekli yükseldiği düşünülecek olursa, ithal ürünlerin de ucuza alınamayacağı aşikardır. Sürecin bir diğer hazin tarafı ise; süt hayvanları kesilince, besilik hayvan da üretilemeyecek, bu durumda da tüketicinin gündemini fahiş kırmızı et fiyatları işgal edecektir."

Gözler Ulusal Süt Konseyi'nde

Üretici örgütlerinin yaptığı bu çağrılar üzerine gözler Ulusal Süt Konseyi'ne çevrildi. Üretici, sanayici, üniversite ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Ulusal Süt Konseyi'nin toplanması halinde maliyetlerin ele alınarak çiğ süt referans fiyatının revize edilmesi gerekiyor. Ancak, görünen o ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi olmadan böyle bir toplantının yapılması beklenmiyor. Dolayısıyla fiyat revizyonu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Konsey'in toplanması ile mümkün olabilecek.

Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı

Çiğ süt referans fiyatının 29 Kasım'da yüzde 47 oranında artırılmasından sonra zamlı fiyattan satışlar başlamadan mandıralar ve sanayiciler süt ürünlerine zam yaptı. Bu zammın gerekçesi ise çiğ sütteki fiyat artışı olarak gösterilmişti. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar bu zamlarla ilgili şu yorumu yaptı: "Birliğimizce üç marketin sanal mağazalarından derlediğimiz birçok markaya ait süt ve süt ürünlerinin 25 Kasım ile 16 Aralık 2021 tarihli fiyatlarına bakıldığında, beyaz peynirde yüzde 95'e varan oranlarda, kaşar peynirinde yüzde 62'ye varan oranlarda, günlük pastörize sütte yüzde 60'a varan oranlarda, yoğurtta yüzde 81'e varan oranlarda, tereyağında yüzde 117'ye varan oranlarda, uzun ömürlü UHT sütte ise yüzde 147'ye varan oranlarda fiyat artışları olduğu görülmektedir. Bir yerlerde fahiş fiyat artışı arıyorsak önce sanayicilere ve marketlere bakmamız lazım. Bu artışlara kim dur diyecek, üretici ve tüketicilerin zarar görmesine nasıl engel olacağız? Asıl buna kafa yormamız lazım. Üretimi ayakta tutamazsak 2022 yılında et ve süt fiyatlarında çok daha fazla artış yaşanacaktır. İthalatında daha pahalı olduğu düşünüldüğünde tüketicilerimizin et ve süt ürünlerine kolayca ulaşması mümkün olmayacaktır. Üretimi desteklemezsek zor günler yaşayacağız. Bu sektörde stokçuluk artacaktır."

"Süt üreticileri asgari ücretli işçiliğe geçecek"

BALIKESİR - Piyasada yaşanan artışların üreticiyi zor duruma düşürdüğünü belirten Balıkesir İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, koşullar düzelmediğinde üreticilerin asgari ücretli işçiliğe döneceğini vurguladı. Üretimi ve üreticiyi korumak için devletin ilgili makamlarını göreve davet ettiğini söyleyen Şimşek; şunları söyledi: "Üreticilerimizin neyi kaçtan aldığı ve kaça sattığı ve nihayetinde kazanmadığı ortada. Üreticilerimizin zararına üretim yaptığı dönemde, tüketiciler çok yüksek fiyatlara ürün almak zorunda kalıyor. Bundan dolayı sektörde zincir halkalarının denetime tabi tutulması elzem hale gelmiştir. Üreticilerimize de sürekli kur artışını bahane ederek zam yapan yem sanayicilerimizin fiyat baskısını bir nebze kırmak için kesif yem tüketimini yüzde 50 azaltmalarını tavsiye ediyorum."

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