Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 09:35
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ş. ile G.O.Y'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?
Danıştay 12. Dairesi, yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren davacının, sınav esnasında peçeteye yazı yazmak suretiyle sınav kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile sınavının iptalini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak" açıklamasında bulundu
Doğrusu CarrefourSA'da
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077464060&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_68}&adid=1085820949&ord=_ADTIME_
İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti
'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni
Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?
Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23 Aralık 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.