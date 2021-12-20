Bolu'da üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bolu'daki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 09:50
Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla Mudurnu ilçesindeki tabiat parkına gelen Hüseyin (55) ve Ferdi Fırat (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız