MUSİAD'dan sonra ASKON da açıklama yaptı: Yeni ekonomi modeline inanıyoruz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inandıklarını, son 20 yılda gösterilen istikrarlı gelişimin aynı şekilde devam ettirileceğine dair güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

ASKON'un Twitter hesabından, son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, "Adı Türk ama aslı milletin iradesine, milli ve yerli ekonomiye yabancı olan bazı sanayi derneklerinin tüm dünyanın buhran yaşadığı gerçeğini bir tarafa bırakıp, ülkemizin makroekonomik planlarla son 20 yılda başardığı ekonomik reformları ve göstergeleri her seferinde manipüle ediyor olması büyük bir talihsizliktir." ifadesi yer aldı.

Sayısal tüm verileri yok sayarak bir ülkenin ekonomisi ve büyüme şeklini yalnızca döviz bazlı göstergelerle değerlendirmenin iktisat bilimi ile örtüşmediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Malum kuruluş yine bizleri şaşırtmadan bu hazin açıklamasıyla malum lobilere olan desteğini açıkça ilan etmiştir. Herkesin malumudur ki son zamanlarda döviz kurları üzerinde yaşanan artışlar global piyasalardaki iktisadi daralmanın bir gerçeğidir. Bu gerçeği bir kenara bırakıp, oluşturulmaya çalışılan algıyla milletimizin zihnine hükmetmeye çalışmanın faydasız bir gaye olduğu bilinmelidir. Bu girişimlerin asıl amacı; Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm sanayi camiasının yıllardır verdiği emekle bugün yakalanan büyüme oranlarını tersine çevirmekten vazgeçmeyen faiz lobisinin emrini yerine getirmektir."

- "Türkiye her daim doğru yatırımın adresi olmuştur"

Açıklamada, Türkiye'nin her daim doğru yatırımın adresi olduğu kaydedilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye, üreten ve ürettikleriyle gelişen dünyaya adapte bir serbest piyasa ekonomi planını kendisine model almıştır. Milletimizin yerli ve milli kalkınmaya her daim verdiği destekle, bu zor günlerden yine güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekmektedir. Güçlü Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inanıyoruz. ASKON ailesi olarak ülkemizin son 20 yılda gösterdiği istikrarlı gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır."