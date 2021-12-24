Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Dava konu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Genel Sekreter olarak görev yapan davacı aylıktan kesme cezası aldığı için görevinden alınmış ve Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır. İlk derece mahkemesi, davaya esas olan disiplin cezasının yargı makamlarınca iptal edilmesi gerekçesiyle atama işlemini iptal etmiş ve bölge idare mahkemesi de ilk derece kararını uygun bulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesi ise, Genel Sekreterlik kadrosuna atamaların üniversite yönetim kurulunun görüşü ve Rektörün takdiriyle olduğu için atamaya yetkili amirin bu kadrodaki takdir hakkının geniş olduğu değerlendirilerek görevden alma işlemini uygun bularak kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi ise görevden alma işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararında ısrar etmiştir. Bu defa, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bakılan dava neticesinde; idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı göz önüne alınarak önceki görevi Öğretmen olan davacının görevinden alınarak Fakülte Sekreteri olarak alt göreve atanmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/2986

Karar No : 2021/582

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan davacının, bu görevinden alınarak Sağlık Bilimleri Fakültesine "Fakülte Sekreteri" olarak atanmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin (a) fıkrası ile 53/D maddesinin son fıkrasında yer alan kurallar aktarılarak,

Dosyanın incelenmesinden; ... Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapan davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda tesis edilen Üniversite Disiplin Kurulunun . tarih ve . sayılı kararıyla 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Hukuk Müşavirliğince Rektörlük Makamına yazılan ... tarihli yazıda, davacının aldığı söz konusu disiplin cezası nedeniyle 2547 sayılı Kanun'un 53/D maddesinin son fıkrası uyarınca daire başkanlığı altında bulunan münhal bir kadroya atanması gerektiğinin belirtildiği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının . tarih ve . sayılı yazısında da, uygun görülen bir personelin Fakülte Sekreteri kadrosuna atanmasının talep edildiği, bunun üzerine, davacının Sağlık Bilimleri Fakültesine Fakülte Sekreteri olarak atanmasına ilişkin dava konusu ... tarih ve ... sayılı işlemin tesis edildiği, söz konusu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı,

Mahkemelerinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla, dava konusu atama işleminin dayanağı olan, davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, söz konusu aylıktan kesme cezası dışında davacının başka bir disiplin cezasının da bulunmadığı, Bu durumda, dava konusu atama işleminin gerekçesini oluşturan disiplin cezasının iptal edilmesi nedeniyle, hukuki dayanaktan yoksun hale gelen dava konusu atama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle,

dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 12/03/2020 tarih ve E:2019/2024, K:2020/1504 sayılı kararıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin (a) fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kurallar aktarılarak,

Genel Sekreterlik kadrosuna yapılacak atamaların, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler doğrultusunda atanma şartlarını taşıyan kişiler arasından, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Üniversite Rektörü tarafından yapılacağı, bu hususta Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Rektörünün takdir yetkisine sahip olduğu, Bu nedenle, davacı hakkında tesis edilen atama işleminde, idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığına dair herhangi bir somut bilgi ve belgenin olmadığı, 2547 sayılı Kanun'un 52. maddesine de aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idare tarafından kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak kullanılan takdir yetkisi kapsamında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Uyuşmazlık konusu olayda; dava konusu atama işleminde ... tarih ve 2501 sayılı Rektörlük Olur'u gereği atamanın yapıldığının belirtildiği, anılan Rektörlük Olur'unun ilgilinin almış olduğu 1/30 oranında aylıktan kesme cezası gereği daire başkanlığı altında yer alan münhal bir kadroya atama işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin olduğu, başkaca bir atama sebebi gösterilmediği, davalı idarece takdire ilişkin bir yetki kullanılmadığı gibi söz konusu (sebebin) cezanın, .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla iptaline karar verildiği ve bu karara yönelik istinaf başvurusunun Dairelerinin ... tarih ve E:E:2018/2394, K:2019/253 sayılı kararıyla kesin olarak reddedildiği dikkate alındığında, hukuki dayanağı ortadan kalkan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle davalı idarenin istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu atama işleminin sebebi olarak ifade edilen aylıktan kesme cezasının ortadan kalkmadığı, sadece usule dayalı nedenlerle iptal edildiği, iptal kararındaki gerekçe dikkate alınarak yapılan yeni soruşturma neticesinde davacıya isnat edilen fiillerin sübut bulduğu sonucuna varıldığı ve yine aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, dava konusu işlemin sadece 2547 sayılı Kanun'un 53/D maddesinin son fıkrasına dayanılarak tesis edilmediği, işlemin dayanakları arasında 2547 sayılı Kanun'un 52. maddesi ile 657 sayılı Kanun'un 76. maddesinin de yer aldığı, bu nedenle, dava konusu atama işleminin dayanağı olan aylıktan kesme cezasının iptal edildiği, başkaca bir atama sebebi de gösterilmediği yönündeki ısrar kararı gerekçesinin yerinde olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen (uzman öğretmen) kadrosunda görev yapmakta olan davacı, ... Üniversitesi Rektörlüğünün 24/08/2016 tarihli kararıyla "Genel Sekreter" kadrosuna atanmıştır.

Bu görevine devam ederken, Sağlık Bilimleri Fakültesine "Fakülte Sekreteri" olarak atanmasına ilişkin dava konusu ... tarih ve ... sayılı işlem tesis edilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesinin (a) fıkrasında, "Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgilidekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52. maddesi ile, Genel Sekreterlik kadrosuna yapılacak atamalar konusunda yönetim kurulunun görüşünü almak suretiyle rektöre takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı dikkate alındığında, idarenin takdir yetkisi kapsamında "Genel Sekreter" olarak atanan davacının, yine takdir yetkisi kapsamında bu görevinden alınarak "Fakülte Sekreteri" kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 24/03/2021 tarihinde, kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.