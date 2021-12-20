Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı
Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 10:30
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde bir ev ve araçta 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu S.E.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.E.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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