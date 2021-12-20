Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Hatırlanacağı üzere, 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yapılan düzenleme ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3'üncü maddesine eklenen madde çerçevesinde öğretim üyesi kadrolarında ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştı.

Aradan geçen süre zarfında öğretim üyesi kadrolarında içeriden yükselme diye tabir ettiğimiz atamaların ilan yolu ile uygulanmasına devam edilmesi bakımından üniversitelerin anılan düzenlemeye geçiş süreci bir türlü tamamlanamamıştır. Haliyle birçok üniversite bünyesinde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilana şart olarak yazmaya devam etmektedir.

Yakın bir tarihte ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosu bu durumun somut örneği olmuştur. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 13 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda "Lisansüstü eğitimlerini bitki besleme alanında yapmış olmak ve LED ışıkları ile bitkide yaprak ve nitrat ilişkisi üzerine çalışması olmak " şartı aranmıştır.

İlanda yer alan çalışma şartıyla ilgili YÖK Tez Merkezi sisteminde tarama yaptığımızda karşımıza sadece bu şartı taşıyabilecek bir aday çıkmakta ve ilgili kişi halihazırda Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yapılmaktadır .

Gelinen noktada denetimsizliğin odağında akademik kadrolar halen bir arpa boyu yol alınmaksızın önceden bilinenlere pay edilirken, halen yetkililerimizin bu duruma göz yummaları ne yazık ki ülke geneline sirayet ederek akademik kadrolarda başarı esasını kökünden koparmak üzere baltalamaktadır.

Umarız vazgeçmeksizin sizlerle paylaştığımız bu hususlar yaptırım gücüyle muhataplarının biran evvel gündemi olmayı başarabilir.