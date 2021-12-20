2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

Memur maaşları için yeni formül: Erken zam!
Memur maaşları için yeni formül: Erken zam!
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafikte savcıyı darbederek tehditte bulundular...25 yıl hapisleri istendi
Trafikte savcıyı darbederek tehditte bulundular...25 yıl hapisleri istendi
Gün ortasında dolar yükselişini devam ettirdi: 17,47 TL
Gün ortasında dolar yükselişini devam ettirdi: 17,47 TL
İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz
İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz
Sahte içkiden ölümde Yargıtay '16 yıl hapsi' onadı
Sahte içkiden ölümde Yargıtay '16 yıl hapsi' onadı
112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen reklamcı öldü
112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen reklamcı öldü
Topyekün mücadele dönemi: Kamuda büyük tasarruf
Topyekün mücadele dönemi: Kamuda büyük tasarruf
Otoda kur krizi: 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı
Otoda kur krizi: 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
'Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı'
'Süt ürünleri yüzde 62 ile yüzde 147 oranında zamlandı'
7 kamu kurumu 167 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 167 personel almak için ilana çıktı
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
Kar yağışı nedeniyle tatil kararı verilen 12 il 48 ilçenin tam listesi
Kar yağışı nedeniyle tatil kararı verilen 12 il 48 ilçenin tam listesi
Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli
Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli
Kabine'de maaş ve döviz zirvesi
Kabine'de maaş ve döviz zirvesi
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Cumhurbaşkanı danışmanı: Yeni dünya kuruyoruz
Cumhurbaşkanı danışmanı: Yeni dünya kuruyoruz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türksat 5B ileTürkiye'de internetsiz köy kalmayacak
Türksat 5B ileTürkiye'de internetsiz köy kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
Ülke genelindeki yağışlı hava etkisini kaybedecek
Ülke genelindeki yağışlı hava etkisini kaybedecek
Dev projede sona yaklaşıldı: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak
Dev projede sona yaklaşıldı: 8 bin kişiye istihdam sağlayacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek
TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
TÜSİAD'dan itiraf gibi açıklama
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde
Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşlarına ek zam gündemde
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Aracının kilometresini düşürüp sattı: 5 yıl hapsi istendi
Aracının kilometresini düşürüp sattı: 5 yıl hapsi istendi
Ana sayfaHaberler Magazin

2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

Sanat, edebiyat ve tiyatro dünyasında birçok isim 2021 yılında hayatını kaybetti. İşte o isimler

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Aralık 2021 10:45
Yazdır
2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

2021 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2021 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...

RASİM ÖZTEKİN

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu.

FERHAN ŞENSOY

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021'de vefat etti.

DOĞAN CÜCELOĞLU

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat'ta Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti. Cüceloğlu'nun düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

HÜNER COŞKUNER

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.

MEHTAP AR

Mehtap Ar çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan 2021'de hayatını kaybetti.

ERHAN ÖNAL

Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Önal, 16 Mart tarihinde vefat etti.

ALTAN KARINDAŞ

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, 6 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

SELAHATTİN DUMAN

Gazeteci Selahattin Duman, 71 yaşında tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SELÇUK TEKAY

'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'Vurgun', 'Unuturum Diye Yorma Kendini', 'Yorgunum', 'Aradığın Aşkı Buldun Mu' gibi çok sayıda şarkıya imza atan Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 15 Haziran 2021'de hayatını kaybetti.

OĞUZ YILMAZ

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayata veda etti. Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren Oğuz Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz, 20 Mayıs 2021'de vefat etti.

HASAN SALTIK

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık, 2 Haziran 2021'de hayata gözlerini yumdu.

ALİ DEMİREL

Marmaris'te yalnız yaşayan Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu, 28 Haziran 2021'de vefat etti.

KARTAL TİBET

Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu.

CİMİLLİ İBO

KAPAT [X]

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo, 16 Ağustos'ta vefat etti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti
Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti
Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu... Gerekirse simit yeriz
Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu... Gerekirse simit yeriz
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in afişi ilk kez yayınlandı!
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in afişi ilk kez yayınlandı!
Mehmet Ali Erbil 'taciz' iddiasında ifade vermeye böyle geldi
Mehmet Ali Erbil 'taciz' iddiasında ifade vermeye böyle geldi
Müge Anlı'da polis ekipleri stüdyoya gelince ortalık karıştı!
Müge Anlı'da polis ekipleri stüdyoya gelince ortalık karıştı!
Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli
Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bölüm eşdeğerlikleri tablosunda güncelleme yapıldığını duyurdu!
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.
Doğrusu CarrefourSA'da

Doğrusu CarrefourSA'da

https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077464060&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_68}&adid=1085820949&ord=_ADTIME_
KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?

KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?

Danıştay 12. Dairesi, yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren davacının, sınav esnasında peçeteye yazı yazmak suretiyle sınav kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile sınavının iptalini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak" açıklamasında bulundu
İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Soyismi değişen kişiye yeni diploma düzenlemek zorunlu mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, soyismi yargı kararıyla değişen kişilere yeni bir diploma düzenlenmesinin hukuken zorunlu olmadığı, bu kişilerin başvurmaları halinde mevcut diplomanın arkasına soyadı değişikliğini belirtir ifade yazılarak yerine getirilebileceğine hükmetmiştir.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
Kanunsuz Topraklar 12. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar 12. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Haftanın fırsat ürünleri (20-25)

Haftanın fırsat ürünleri (20-25)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri