2021 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

2021 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2021 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...

RASİM ÖZTEKİN

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu.

FERHAN ŞENSOY

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021'de vefat etti.

DOĞAN CÜCELOĞLU

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat'ta Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti. Cüceloğlu'nun düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

HÜNER COŞKUNER

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.

MEHTAP AR

Mehtap Ar çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan 2021'de hayatını kaybetti.

ERHAN ÖNAL

Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Önal, 16 Mart tarihinde vefat etti.

ALTAN KARINDAŞ

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, 6 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

SELAHATTİN DUMAN

Gazeteci Selahattin Duman, 71 yaşında tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SELÇUK TEKAY

'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'Vurgun', 'Unuturum Diye Yorma Kendini', 'Yorgunum', 'Aradığın Aşkı Buldun Mu' gibi çok sayıda şarkıya imza atan Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 15 Haziran 2021'de hayatını kaybetti.

OĞUZ YILMAZ

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayata veda etti. Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren Oğuz Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz, 20 Mayıs 2021'de vefat etti.

HASAN SALTIK

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık, 2 Haziran 2021'de hayata gözlerini yumdu.

ALİ DEMİREL

Marmaris'te yalnız yaşayan Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu, 28 Haziran 2021'de vefat etti.

KARTAL TİBET

Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu.

CİMİLLİ İBO

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo, 16 Ağustos'ta vefat etti.