Ankara ve İstabul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 12'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan URAG (Uluslararası Risk Analiz Grubu) görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklulara yönelik "tehdit, eylem riski, temas istihbarat ve analiz" çalışmalarını artırdı.

TEM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları, terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

TEM ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

- Örgüt üyelerini çatışma bölgelerine taşıyan bir korsan taksici yakalandı

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, aynı saatlerde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD üyesi şüphelileri çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı belirlenen 1 zanlı da AŞTİ'de gözaltına alındı.

Haklarında yabancı terörist savaşçı olarak işlem yapılacağı belirtilen şüphelilerin, sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.