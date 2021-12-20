Üniversite, Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarını unuttu mu?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 15 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Rektörlüğe bağlı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak çalıştırılmak üzere alınacak Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, Osmanlıca çeviri yapabilecek nitelikte olmak." şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kütüphane birimlerinde "BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ" mezunları istihdam edilmektedir. Üniversite özel şart olarak ayrıca "Osmanlıca çeviri yapabilecek nitelikte olmak" açıklaması yer almıştır.

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü ders içeriklerine baktığımızda, ilgili programda " OSMANLICA " derslerinin verildiği de görülmektedir.

İstanbul Üniversitesi ders içeriklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ankara Üniversitesi ders içeriklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Marmara Üniversitesi ders içeriklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda düzeltme yapılarak Kütüphanelerde hizmet edecek liyakatli kadrolara imkan vermek amacıyla Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarına başvuru imkanı verilmesi gerekmektedir.