ABD'de mühendislik okuyan Türk öğrenci iki ayrı alanda birincilikle mezun oldu

- ABD'de, Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU) Fulton Mühendislik Fakültesinde okuyan Türk öğrenci Mertay Dayanç, hem kendi bölümü hem de üniversitedeki tüm mühendislik fakültelerinin birincisi oldu.

Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da 1998'de doğduğunu, aynı şehirdeki TED Koleji'nde ilk ve orta öğrenimini tamamladığını, 2018 yılından bu yana eğitim için geldiği ABD'de yaşadığını anlattı.

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde iki yıl okuduktan sonra öğrenci değişimi programıyla Arizona Eyalet Üniversitesine kabul edildiğini belirten Dayanç, Elektrik Elektronik ile Bilgisayar Mühendisliği bölümünün ve tüm mühendislik bölümlerinin birincisi olarak mezun olmanın kendisi için "gurur verici" olduğunu söyledi.

Dayanç, Türkiye'den gelip ABD'deki bir üniversiteden "Üstün Başarı" kategorisiyle bölüm birincisi olarak mezuniyet sevinci yaşadığını dile getirerek, "Sadece kendime ve aileme değil, aynı zamanda Türkiye'ye kazandırdığım bu başarı beni ayrıca onurlandırdı." dedi.

Derslerinin yanında, aktif ve girişimci bir öğrenci olarak dikkatleri üzerine çeken başarılı öğrenci Dayanç hakkında, okulun internet sayfasında hocaları tarafından övgü dolu ifadelere yer verildi.

Dayanç, eğitimini tamamladığı ve son 8 aydır yarı zamanlı iş olanağı bulduğu okulu tarafından yazılım geliştiricisi olarak işe kabul edildiğini de aktardı.

- Sosyal faaliyetlerden de geri durmadı

Çalışkanlığının ve disiplininin yanında gönüllü faaliyetlerdeki girişimci özelliğiyle de dikkati çeken Dayanç, üniversite bünyesindeki ilk Türk öğrenci derneğinin kuruculuğunu ve başkan yardımcılığını üstlendi.

Dayanç, "Buraya geldiğimde, Türk öğrencilere yol gösterecek hiçbir kuruluş yoktu. Arkadaşlarla bir araya gelip ASU Turkish Student Association adıyla derneğimizi kurarak, bizden sonra gelecek Türk öğrenciler için destek olacak bir temel attık." diye konuştu.

Türkiye'den gelen öğrencilere özellikle ilk zamanlarda yol gösterme adına bu tür öğrenci derneklerinin büyük bir boşluğu doldurduğuna işaret eden Dayanç, Arizona gibi bir eyalette kısa sürede 50 üyeye ulaşan dernek sayesinde, Türk öğrenciler arasında birlikteliğin ve dayanışma ruhunun tesis edildiğine değindi.

Dayanç, geçen sene ABD'li iki ortağıyla beraber ilk start-up şirketini kurduğunu vurgulayarak, ABD'ye okumak için gelen Türk öğrencilerin en çok burs bulma konusunda sıkıntı yaşadığını, bu öğrencilere burs imkanı sağlayacak fırsatlar oluşturmayı kendisine bir görev edindiğini anlattı.

- "Hedeflerin peşinden gitmeyi ve öğrenmeyi asla bırakmayacağım"

En büyük hayalinin kendisini dünyaya kanıtladıktan sonra Türkiye'ye dönerek yeni nesil gençlerin girişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirten Dayanç, "Her zaman hedeflerimin peşinden gideceğim ve öğrenmeyi asla bırakmayacağım." sözlerini sarf etti.

Dayanç, kendi imkanlarıyla ABD'ye geldiğini ve maddi destek buluncaya kadar çok zorlu bir dönem yaşadığını vurgulayarak, "Defalarca ret cevabı almama rağmen yılmadım ve bu ısrarım sonucunda rektörlüğü ikna ederek aldığım bursla eğitim masraflarımın yüzde 50'sini karşıladım." ifadesini kullandı.

ABD'ye eğitim için gelmek isteyen Türk gençlerine merak etmeyi, sorgulamayı ve azimle mücadele etmeyi ilke edinmelerini tavsiye eden Dayanç, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadeleyle geçen hayatını örnek gösterdi.