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İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulunarak, "Eğer konutunuzda depo ve borular eskimemişse, kirlilik yaratmıyorsa musluk suyunu rahatça içebilirsiniz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Aralık 2021 11:36
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İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, şebeke suyunun rahatlıkla içilebileceğini söyledi.

Her gün 100 numune alınarak İstanbul'un suyunun test edildiğini belirten İSKİ yetkilileri, vatandaşların tesisatının temiz olması gerektiğini vurguladı.

15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da musluklardan akan su, İSKİ'nin su laboratuvarlarında test ediliyor.

Bu laboratuvarlarda, musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında; ham su kaynaklarındaki su kalitesi mikrobiyolojik açıdan gözlemleniyor.

İSKİ laboratuvarında ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabildiği kaydedildi.

"SUYUN İÇİNDE MİLYARDA BİR MERTEBEDE KİRLETİCİ OLUP OLMADIĞINA BAKIYORUZ"

İSKİ'nin laboratuvar ünitesinde şehre verilen içme suyunun her gün farklı noktadan numuneler alınarak analiz edildiğini belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, şu ifadeleri kullandı:

* Şu an bulunduğumuz ünite havalandırma ünitesi. Bu ünitenin amacı; suyun içerisinde istenmeyen gazların sudan ayrışmasını sağlamak ve ayrıca suya oksijen kazandırmak.

* İlk olarak gelen suya pH, bulanıklık, amonyak gibi parametrelere bakılmakta. Ardından bu numuneler bilgisayarlı cihazlarımızla daha ileri daha hassas analizlere tabi tutulmakta.

* Bu laboratuvarımız 2007 yılında TÜRKAK tarafından akradite edildi. Yaklaşık 170 parametreye bakabilmekteyiz. Akredite laboratuvar ne demek?

* Bu laboratuvardan çıkan sonuçlar dünyanın her yerinde geçerli oluyor demek. Bu cihazla biz suya tat ve koku veren zararlı maddelerin analizlerini yapıyoruz.

* Milyarda bir mertebede suyun içerisinde kirletici olup olmadığını tespit ediyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarındayız. Burada suyun kirlenme ihtimaline bakıyoruz.

* Yönetmelikte bunun 0 olması istenir. Biz burada günde 100 numuneye buna bakıyoruz. Burada tespitleri yapılıyor ardından kamera altından da inceliyoruz.

* Eğer depolarımızda ya da abone depolarımızda bir kirlilik varsa o depoları temizliyoruz. Şebeke hatlarında kirlilik varsa o şebeke hatlarını boşaltıp yıkıyoruz. Mikrobiyolojik analiz yaptığımız ve test ettiğimiz suyumuzu rahatlıkla içebiliyoruz.

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"DEPO VE TESİSATLAR TEMİZLENİRSE MUSLUK SUYU RAHATLIKLA İÇİLİR"

Yılda yaklaşık 25 bin numunede 96 farklı parametrede 300 bin analizin yapıldığını belirten Raif Mermutlu şebeke suyunu içerek vatandaşların suyu rahatlıkla içebileceğini ifade etti.

Mermutlu depolardaki ve tesisatlardaki bakımların yapılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Biz kamu kurumu olarak içilebilir nitelikte suyu üretmekle yükümlüyüz. Bizim suyumuz bütün parametrelere uygun.

* Suyun içerisindeki kirleticileri çok hassas bir şekilde ölçüyoruz. Eğer vatandaşımızın deposu 6 ayda bir düzenli yıkanıyorsa, tesisatları yeniyse bizim suyumuzu rahatlıkla içebilirler. Eğer depolar kirliyse bu durumda bakteri üremesi oluyor, tat kokuda değişimler oluyor, çamur birikmesi oluyor.

* Tesisatlar eğer eski kurşun borularsa onun içerisinde de pas oluşuyor. Bundan dolayı vatandaş içmeyi tercih etmiyor.

* Biz şebekedeki kontrolleri sürekli yapıyoruz ama vatandaşta kendisine düşen taraftaki yükümlülüklerini yerine getirirse suyu rahatlıkla içebilir.

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