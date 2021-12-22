YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

Bilindiği üzere, üniversiteler tarafından mezun edilen kişilerin diplomalarında Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen programların isimleri yazılmaktadır. Bu kapsamda, aynı şekilde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden verilen mezun belgelerinde de programların YÖK tarafından açılmış hali yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere ve Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda; Hemşirelik tezli/tezsiz yüksek lisans programı olarak açılmasına izin verilen ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde Hemşirelik programı olarak yer almasına rağmen bazı yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen diplomalarda Hemşirelik isminin yanına parantez içinde alt bilim dallarının yazıldığı ve söz konusu mezunların diploma tescil işlemlerinde sıkıntı yaşandığı ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programı olarak açılan programlarda kişinin almış olduğu dersler ve tezin göre Hemşireliğin alt dallarında uzmanlaşmasına yönelik bir eğitim almış olması durumunda bu kişinin almış olduğu uzmanlık alanına ilişkin bilgi transkriptinde yer alabileceği , diplomada izin verilen yüksek lisans isminin dışında herhangi bir açıklamanın yer almaması gerektiği konusunda üniversiteler uyarılmıştır.

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