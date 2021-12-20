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ÖSYM İzmir'de yeni elektronik sınav merkezi açacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Ayda en az bir olmak üzere ortalama yılda 15 elektronik sınav uyguluyoruz. Elektronik sınav kapasitemizi arttırmak ve bölgesel olarak elektronik sınav merkezlerinin sayısını arttırmayı hedefliyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 12:58
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ÖSYM İzmir'de yeni elektronik sınav merkezi açacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasında, 1000 kişi kapasiteli e-sınav merkezi kurulması için protokol imzalandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin katılımıyla iki kurum arasında bina tahsis protokolü, üniversitenin Çiğli ilçesindeki ana yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İzmir'de yaklaşık 1000 kişilik yeni elektronik sınav merkezi kurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, elektronik sınavların kapasitesini artırmak, İzmir ve çevre illerde bulunan adaylara e-sınav hizmeti vermek ve ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla böyle bir protokol imzaladıklarını belirtti.

Merkezin adaylara ve İzmir'e hayırlı olmasını temenni eden Aygün, şunları söyledi:

"ÖSYM olarak yılda ortalama 50 sınav uyguluyoruz, klasik sınavların yanında elektronik sınavlar da var. Ayda en az bir olmak üzere ortalama yılda 15 elektronik sınav uyguluyoruz. Elektronik sınav kapasitemizi arttırmak ve bölgesel olarak elektronik sınav merkezlerinin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de elektronik sınav merkezlerimiz mevcut, 2021 yılı içerisinde Adana'da yeni bir e-sınav merkezi hizmete açtık. İzmir'de e-sınav merkezimizin kapasitesini arttırmak için Katip Çelebi Üniversitesi'nin bu güzel yerleşkesinde yaklaşık 1000 kapasiteli bir elektronik sınav merkezi oluşturacağız."

Aygün, ÖSYM e-sınav kapasitesinin, İKÇÜ içerisinde açılacak olan e-sınav merkeziyle 7 bin kişiye ulaşacağını dile getirdi.

İzmir'e çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip modern sınav merkezi kazandıracakları için memnuniyet duyduklarını vurgulayan Aygün, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Saffet Köse ise ÖSYM'nin son yıllarda sınav sistemlerini yenilediğini ve aday odaklı anlayışı ile hizmetlerinin niteliğini artırdığını söyledi.

Üniversite olarak tarihi günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Köse, "ÖSYM ülkemizin en stratejik kurumlarından bir tanesi, özellikle fırsat eşitliği ve adaletin tesisi açısından çok değerli hizmetler veren bir sınav merkezi. Gerçekten dünyadaki örnekleri ender olan belki de bize özgü olan değerli bir sınav merkezi. O sebeple bizim de bu çorbada bir tuzumuzun olması açısından bu protokolü çok önemli görüyorum. Biz de üzerimize düşen katkıyı ÖSYM'ye vermekten son derece mutluyuz. İzmir ve bölgesine hizmet verecek olan e-sınav merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

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