Tipi nedeniyle yol kapandı, öğrenciler mahsur kaldı
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından kurtarılarak okula ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 13:23
İlçenin kırsalındaki Şeref Mahallesi'nden öğrencileri alan ve Ayvalı Ortaokulu'na götüren servis, kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kaldı.
Durumun Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, servisi bulunduğu yerden kurtardı.
Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçede bazı yollar trafiğe kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız