Garanti kod ile ödeme ile uzaktan ödeme alın

Dünya çapında etkisini gösteren Covid-19 salgını, pek çok alanda sorunlara yol açtı. Ülkelerin aldıkları ani kapanma kararları, sosyal ilişkileri kökünden etkilediği gibi başta küçük işletmeler olmak üzere pek çok oluşumun işleyişi durma noktasına geldi. Bu süreçte kapalı kalan ve fiziksel hizmet sunamayan işletmeler, telafisi oldukça zor olan maddi kayıplara uğradı. Öte yandan Sanal POS ödeme sistemleri, işletmelerin kolay ve güvenli ödeme almalarına yardımcı olarak bu zararı minimum boyutlara indirmeye yardımcı oldu. Siz de işletmenizi online ortama taşıyarak müşterilerinizden hızlı ve güvenli ödeme almak için Garanti BBVA Sanal POS başvurusu talebinde bulunabilir, entegrasyon ve yazılım kurulumu gerektirmeyen ödeme çözümümüz Kod ile Tahsilat sayesinde dilediğiniz her an ödemelerinizi uzaktan alabilirsiniz.

Garanti BBVA Kod ile Tahsilat Nedir?

Garanti BBVA Kod ödeme sistemi, iş yeri sahiplerinin ödemelerini fiziksel kartların dışında online olarak diledikleri yerden tahsil etmelerini kolaylaştıran güvenli bir alternatiftir. Sanal POS sistemi üzerinden çalışan ve şirket web sitesine ihtiyaç duymadan ödeme alma avantajı sunan Kod ile Tahsilat, güvenli ve pratik bir çözümdür. Mail Order sisteminden daha güvenli olan ve tarafların bilgilerini şifreleyerek koruma sağlayan çözüm, dijital çağda değişen dinamiklere uyum sağlayan bir ödeme yöntemi olma özelliği taşır. Bilgilerin güvenli bir şekilde sanal olarak aktarılması sayesinde sosyal mühendislik ve kart kopyalama gibi tehlikeleri de engelleyen sistem, işletmeler ve müşteriler için ideal bir alışveriş deneyimi sunar. Hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelen bu ödeme sistemi, güvenli ve online ödeme almak isteyen işletmeler için ideal bir tercihtir.

Ödeme Nasıl Yapılır?

Entegrasyona ihtiyaç duymayan ve kurulum için zahmetli süreçleri ortadan kaldıran Garanti BBVA kod ile ödeme sistemi, işletme sahipleri tarafından yönetim paneli aracılığıyla kullanılabilir. Bu yönetim panelinde işverenler şu özelliklerden faydalanabilir:

Tüm yurt içi/yurt dışı banka kartlarından ödeme alma.

3D Secure işlem seçeneği belirleme.

Bonus üyesi banka müşterilerine alışverişlerinde Bonus kullanma imkanı.



Alışveriş işlemini taksitlendirme.

Yönetim panelinde alt kullanıcılar oluşturma ve yetkilerini düzenleme.

İşletme sahipleri, ödeme tutarı ve müşteri bilgilerine göre oluşturduğu ödeme talebini SMS ya da e-posta yardımıyla müşterilerine iletebilirler. Oluşturulan kodlar müşteriye ulaşır, müşteri ödeme yapacağı sayfaya yönlendirilerek ödemesini tamamlar. Tüm bu işlemler haftanın tüm günlerinde ve her saatinde gerçekleştirilebilir. Garanti BBVA ayrıcalığıyla ödeme almak işte bu kadar kolaydır.

Tüm bu işlemlerin şifrelenmiş ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiği entegrasyonsuz kod ile ödeme alma yöntemi sayesinde siz de dijital çağın dinamiklerine uyum sağlayabilir ve ödeme sırasında oluşabilecek risklere karşı işletmenizi ve müşterilerinizi koruyabilirsiniz. Her alışveriş için özel olarak oluşturulan kod ve Garanti BBVA web adresi üzerinden gerçekleştirilen güvenli işlem deneyimiyle ödemelerinizi özgürce alabilirsiniz.

Dilediğiniz Zaman Kolayca Ödeme Alın

Her geçen gün hızlı bir şekilde yaygınlaşan online alışveriş alışkanlığına Garanti BBVA Kod ile Tahsilat uzaktan ödeme alma çözümü sayesinde siz de hızlı bir şekilde adapte olabilir, zorlu pandemi sürecinde işletmenizin ciro kaybını engelleyerek müşterilerinizin ihtiyaçlarını kesintisiz bir şekilde karşılamaya devam edebilirsiniz. Entegrasyon ihtiyacı, yazılım maliyetleri ve benzeri külfetli masraflara gerek duymadan kullanabileceğiniz kod ile ödeme alma özelliği, masrafsız bir şekilde hizmetlerinizi çok daha verimli ve güvenli bir şekilde sunmanıza yardımcı olur. Bu süreçte tüm ödeme alma işlemlerinizi dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde oluşturabilir, müşterileriniz ve işletmeniz için ideal bir ödeme alma sistemine sahip olabilir, masrafsız bir şekilde başvurarak ödemelerinizi kolayca alabilirsiniz.

