'BOTAŞ'ın ödemediği vergi borcu görevlendirme gideri olarak mahsup edilecek'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gelir fazlasını ödemeye çevirip bütçe dengesini bozmadan gereğini yaptıklarını belirterek, bu düzenlemenin Anayasaya aykırı bir yanının olmadığını kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklife ilişkin komisyona bilgi veren Aydemir, salgından tüm dünyanın etkilendiğini, ancak Türkiye'nin sağlık sistemi ve insanını destekleme bakımından pozitif ayrıştığını vurguladı. Ülkedeki sanayi çarklarının döndüğünü anlatan Aydemir, dünyanın en kötü günlerini yaşadığı dönemde Türkiye'nin büyüdüğünü dile getirdi.

AK Parti'li Aydemir'in konuşması sırasında laf atan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz uyardı.

"Taç giyen baş akıllanır" sözünü aktaran Aydemir, "Allah'ın izniyle yıl sonu itibarıyla büyümemiz çift rakamları görecek" diye konuştu.

Asgari ücretin, tüm kesimlerin katkısıyla görüşüldüğünü anlatan Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2022 yılı asgari ücretinin, bu tutarda geliri olanlarda büyük bir rahatlamaya yol açtığını vurguladı. Aydemir, teklifte asgari ücrete ilişkin düzenlemelerin yer aldığını belirtti.

Düzenlemede BOTAŞ'a ilişkin bir maddenin yer aldığını da anımsatan Aydemir, 81 ilde doğal gazın kullanıldığını, ülke nüfusunun yüzde 70'inin doğal gazı kullanabildiğini söyledi.

Aydemir, Avrupa piyasalarında 2020'de doğal gaz fiyatlarının 10 kat arttığını, bu artışın çok az bir kısmının Türkiye'deki kullanıcılara yansıtıldığını aktardı.

BOTAŞ'ta doğal gaz maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan fiyat farkını devletin ödeyeceğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Devasa bir fark var, bunu devletimiz üstlenmektedir. Bu fark, görevlendirme gideri olarak BOTAŞ'a, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir. Doğal gaz fiyatları artışından kaynaklı oluşan nakit artışını yönetmek için BOTAŞ'ın doğal gaz ithalatı sırasında ödemesi gereken gümrük işlemlerinden doğan KDV ödemesi gerçekleştirilememiştir. BOTAŞ'ın 2021 yılına ait herhangi bir vergi borcu yoktur. Bu kanun teklifi ile BOTAŞ tarafından ödenemeyen 32,3 milyar lira vergi borcunun görevlendirme gideri olarak mahsup edilmesi amaçlanmaktadır. BOTAŞ'ın toplam borcu 53 milyon lira civarında."

2021 yılı bütçesine ilişkin teklif maddesine de değinen Aydemir, "Ek bütçe ile yapılmak istenen, gelirleri artırıcı bir tanzim yapmaktır. Düzenlemeyle gelir fazlası ödeneğe çevriliyor, bütçe dengesini bozmadan gereğini yapıyoruz. Bunun Anayasa'ya aykırı bir tarafı da yoktur." dedi.