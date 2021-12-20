Düğünde damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda takı töreninde damada 5 litrelik ayçiçek yağı takıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Aralık 2021 14:11
Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda takı töreni sırasında damada 5 litre ayçiçek yağı takıldığı görüntülendi.
Görüntülerde ayçiçek yağının takılmasının ardından damat akrabaları birlikte objektiflere poz veriyor.
Sosyal medyanın öne çıkanlarından olan görüntülerin nerede çekildiği ise bilinmiyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız