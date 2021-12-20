Polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan kişi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 14:41
Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezine giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız