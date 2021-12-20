Vergi Müfettişleri Derneği'nden Gelir ve Damga vergisi istisnası ile ilgili basın açıklaması

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda; mal ve hizmetlerin yükselen fiyatları yapışkan bir seyir izlemekte, anlık maliyet yükselişleri fiyatları artırırken maliyet düşüşleri fiyatlara yansımamaktadır. Mal ve hizmetlerin fiyatları yukarı yönlü esnek olmasına rağmen aşağı yönlü katı bir seyir izlemekte olduğundan, ücretli kesimin reel gelirleri ile satın alma gücü günden güne azalmaya devam etmektedir.

Belirtilen koşullar dikkate alınarak 2022 yılında uygulanacak asgari ücret 4.253,00 TL olarak belirlenmiş ve aynı zamanda asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırılacağı müjdesi verilmiştir. Buna paralel olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Bilgin basın açıklamasında; "tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı" ifadelerine yer vermiştir. Buna karşın; 17 Aralık 2021 tarih ve 173 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" incelendiğinde; Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. Maddesinde yapılması düşünülen değişiklikle, gelir vergisi istisnasının sadece asgari ücret gelirlerine uygulanacağı, asgari ücretin üzerinde elde edilen ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisi istisnasından yararlanamayacağı teklif edilmiştir. Belirtilen bu durum; öncelikle asgari ücretin üzerinde gelir elde eden ücretlilerin, işverenler tarafından asgari ücret sözleşmesi yapmaya zorlanacağı

ve asgari ücret tutarını aşan tutarın kayıt dışı gösterilmesine zemin hazırlayacağı öngörülmektedir.

Ortaya çıkması muhtemel kayıt dışı istihdam hem gelir vergisi ile damga vergisinde hem de sosyal güvenlik primlerinde erozyona neden olacaktır.

Ücret geliri elde eden memur ve işçilerin aylık ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, hem toplumun beklediği bir uygulama olup hem de Sn. Vedat Bilgin'in açıklamalarında yer alan bir beyanattır. Kaldı ki asgari ücrete kadar olan kısma vergi istisnası getirilirken ücret geliri elde eden diğer çalışan kesimin ayrı tutulması anayasanın eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu ile getirilecek bir istisnanın asgari ücrete isabet eden tutarla sınırlı olması yerinde bir uygulama iken, bu tutarın aşılması halinde istisna edilen tutar kadarlık bir avantaj sağlanmayıp istisnanın tamamen uygulama dışı kalması, gelir vergisi istisnasından ziyade asgari ücretlilere sağlanan bir vergi muafiyeti anlamı taşımaktadır.

Kanun teklifinde yer alan Gelir Vergisi Kanunu 23. Maddesine eklenecek istisna hükmün; ücret geliri elde eden herkesin reel gelirlerini artırması açısından; "ücretli olarak çalışanların ücret ve ücret sayılan ödemeler toplamının asgari ücrete isabet eden kısmı" şeklinde değiştirilmesi ve asgari ücret üzerinde gelir elde edilmesi halinde de elde edilecek ücretin asgari ücrete isabet eden kısmına gelir vergisi istisnası uygulanması, memur ve işçilerin tümüne fayda sağlayacak ve satın alma gücünü artıracak bir düzenleme olacaktır.

Asgari ücrete getirilen gelir vergisi ve damga vergisi istisnası için TBMM'ye sunulan kanun teklifinin; ücretliler arasında adaletin sağlanması, çalışma barışı ve özellikle de ciddi bir azalış gösteren satın alma gücünün tüm çalışanları memnun edecek şekilde artırılması açısından Sn. Vedat Bilgin'in basın açıklamasında belirttiği doğrultuda revize edilerek ücret geliri elde eden herkesin aylık ücretleri üzerinden asgari ücret tutarı kadarlık kısmı için gelir vergisi ve damga vergisi istisnasından yararlandırılmasını elzem görüyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU