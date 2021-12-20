Valinin koruma ekibi Malatya'da kaza yaptı, 4 yaralı
Malatya'da, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibinin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 15:02
H.G. yönetimindeki 44 EM 898 plakalı otomobil, Çevreyolu Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağı'nda Vali Erin'in koruma ekibinden polis memuru M.A. idaresindeki 63 BE 243 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız