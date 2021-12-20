Milyoner'e damga vuran Beyonce sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya dün akşam 50 bin TL'lik Beyonce sorusu damga vurdu.

Soru, "Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?" şeklindeydi.

Şıklar; A- Beyonce ve Jay-Z, B- Victoria ve David Beckham, C- Meghan Markle ve Prens Harry, D- Kim Kardasian ve Kanye West olarak sıralandı.

Yarışmacı çift cevap joker hakkını kullanarak A şıkkı Beyonce ve Jay-Z yanıtını verdi ve soruyu doğru yanıtlamış oldu.