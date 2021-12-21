1416 bursiyerlerinin mağduriyeti yargıdan döndü

17 Haziran 2021 tarihli "MEB, 1416 sayılı Kanun Kapsamında Yasal Düzenlemeden Önce Doktora Bitirip Dönenleri Unuttu" başlıklı yazımızda; 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 15 inci maddesiyle 1416 sayılı Kanuna eklenen düzenleme sonucunda doktora eğitimi tamamlayıp dönenlerin üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmalarını, taşımayanların ise öğretim görevlisi kadrolarına atamalarının yapılmasının hüküm altına alındığı; ancak yasal düzenleme yapılırken benzer durumda doktora eğitimini tamamlayarak dönmek suretiyle öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yapılan kişilere yönelik bir geçici düzenleme öngörülmediği, bu durumun mağduriyet yarattığı yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece ilgililerin atanma taleplerini yargı yerinde çözmeleri gerekeceğini sizlerle paylaşmıştık.

Bu haberimizden sonra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, halen 1416 sayılı Kanun kapsamında öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrolarında çalışanların anılan düzenlemeden yararlanarak doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmalarının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aynı hak ve sorumluluklara tabi olarak yurtdışına gönderilen, sadece tek suçu yasanın yayım tarihinden önce erken dönen kişiler alınan ortak tavırla mağdur edilmiş, öğretim üyesi kadrolarına atamaları engellenmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak ilk derece mahkemesinde açılan dava açık bir mağduriyet olduğu için davacı lehine yürütmesi durdurulmuştur.

(Kaynak: @ahmedmnvs Twitter hesabı, Erişim Tarihi:10 Aralık 2021)

Mahkeme kararında, söz konusu yasal düzenlemenin ilk defa atanacaklara uygulanıp, halihazırda öğretim elemanı olarak görev yapanlara uygulanmamasının Anayasa'da öngörülen EŞİTLİK ilkesine aykırılık teşkil edeceğinin altı çizilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun anılan mahkeme kararını dikkate alarak kişileri uzun süren yargısal süreçlerle daha fazla mağdur etmeden, 1416 sayılı Kanuna geçici bir hüküm eklemek suretiyle yasal düzenlemeden evvel doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmetlerini ifa etmekte olan ve ülke kaynağından alanlarında yetiştirilmeleri amacıyla burs verilen bu kişilerin gerek eşitlik gerekse lehe hüküm doğurması adına öğretim üyesi kadrolarına atanmaları gecikmeksizin sağlanması gerekmektedir.