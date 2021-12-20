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Binali Yıldırım: Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye'de de olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, kurdaki dalgalanmaların böyle devam edeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 15:30
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

Yıldırım, burada törene katılanlara hitap ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, son dönemde yaşanan kur artışları kapsamında ekonomik sorunlara da değindi.

Binali Yıldırım, koronavirüs sürecinde dünyanın bütün ülkelerinin ciddi zarar gördüğünü, bu süreçte tedarik zincirinin bozulduğunu ve her ülkenin yeni sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

'YAPMAMIZ GEREKEN EN AZ ZARARLA ÇIKMAK'

Dünya genelinde enflasyon nedir bilmeyen ülkelerin enflasyonla tanıştığını söyleyen Yıldırım, "Her şeyi yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur Allah göstermesin yaşadık, yönettik. Seller olur, felaketler olur, bunlarda imkanları seferber eder yaparsınız, yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu an dünyada bu koronavirüsten dolayı büyük bir belirsizlik hala devam ediyor. O yüzden belirsizliğin yönetimi imkansız hale gelmiştir. Yapmamız gereken anlık ve günlük tedbirlerle bu süreçten en az zararla çıkmaktır.

'KURDA DALGALANMA VAR AMA BÖYLE GİDECEK ANLAMINA GELMEZ'

Bu yüzden bir çok ülkede ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz bu mücadeleyi geçmiş yıllarda da verdik. 2009 yılında, 17-25 Aralık'ta verdik. 15 Temmuz alçak hain saldırısında en güzel şekilde verdik. Çünkü millet arkamızdaydı. Milletin gücüyle alçaklara hak ettiği dersi verdik. O yüzden önümüzde daha yapacak çok işimiz var." dedi. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Yıldırım, eğitimi okul öncesinden başlattıklarını belirterek, "Okul öncesi eğitim diye bir kavram yoktu memlekette. Şimdi, 3,4,5 yaşta eğitimler veriyoruz. Ana okulları açtık. Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedef, okul öncesi eğitimde yüzde 90'lara ulaşmaktır." dedi.

MUHASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞMA HEDEFİ

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi var. Bu hedef dünyanın 10 büyük ülkesi haline gelmek. Bazı alanlarda geldik. Mesela ulaşım ve altyapı. Biz göreve başladığımızda 39. sıradaydık dünya sıralamasında. Bugün geldiğimiz nokta 9. sıra. Bunu 20 yılda başardık. Sağlıkta yine 10 ülke arasında yerimizi aldık. Şehir hastanelerini yaparken bizi acımasızca eleştirenler bu koronavirüs sürecinde şehir hastanelerin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördü. Düşünün kendi insanının tedavisiyle yetinmeyip 156 ülkeye erişen ve onlara yardım elini uzatan bir ülke var ve bunun adı Türkiye'dir. Bu hepimizin gururu."

'KALİTELİ EĞİTİM İÇİN ÇOK ŞEY YAPILDI'

İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin eğitim sisteminin iyi olduğundan bahsederek, okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimde her zaman ileriyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Ülkemizin kızıl elması, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır. Bu hedefe ancak kaliteli ve fırsat eşitliğine sahip bir eğitimle ulaşılabilir. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip, nitelikli insan gücünden gelir. Eğitim iyiyse her şey iyidir. Türkiye'nin eğitimi iyidir. Türkiye, bölgesinde lider, dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Nüfusunuz eğitimliyse sizin için güçtür, eğer iyi eğitemezseniz sizin için yüktür. Türkiye, beşeri sermayesini güce dönüştürebilmiş ender ülkelerden biridir. Ancak yapılacak çok daha şey var. Bu yolda büyük mesafe alındı. Kaliteli ve fırsat eşitliğinde bir eğitim ile inşallah yarınımız daha aydınlık. Bugün herkes eğitimde kaliteyi konuşuyorsa bu eğitimde altyapının hemen hemen tamamlandığını gösteriyor. Altyapının almadığı yerde kalite konuşulmaz. Kaliteli eğitim için çok şey yapıldı. Yeni okullar ve derslikler yapıldı.

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'BİZ GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Türkiye'nin iyi öğretmen kadrosuna sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geçmişte ve şimdi, eğitim hakkında yapılan eleştirilere bakarak eğitim sistemi hakkında kuşku duymak birebir gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'nin eğitimi iyidir. Türkiye bu eğitimi öğretmenlerine, evlatlarına sahip çıkanlara ve evlatlarına borçludur. Biz gençlerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okulların açılışını gerçekleştirdi.

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