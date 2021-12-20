Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı

'Vergi muafiyeti memurlar dahil tüm çalışanları kapsayacak'
'Vergi muafiyeti memurlar dahil tüm çalışanları kapsayacak'
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Kabine ekonomi gündemiyle toplandı
Kabine ekonomi gündemiyle toplandı
Benzin, motorin ve LPG'ye zam yapıldı
Benzin, motorin ve LPG'ye zam yapıldı
Borsa'da düşüş yüzde 7'e ulaştı, işlemler ikinci kez durdu
Borsa'da düşüş yüzde 7'e ulaştı, işlemler ikinci kez durdu
Bir il ve ilçede okullara yarın için kar tatili
Bir il ve ilçede okullara yarın için kar tatili
Ali Yalçın: Asgari ücretteki vergi muafiyeti memurları da kapsasın
Ali Yalçın: Asgari ücretteki vergi muafiyeti memurları da kapsasın
TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar
TCMB'den faiz indirimi sonrası 'zorunlu' ayar
Binali Yıldırım: Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez
Binali Yıldırım: Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tutuklandı
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tutuklandı
13 il 49 ilçe de kar tatili: Bir ilçede 1 gün daha uzatıldı
13 il 49 ilçe de kar tatili: Bir ilçede 1 gün daha uzatıldı
Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişleyebilir: Erdoğan'a sorulacak
Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişleyebilir: Erdoğan'a sorulacak
AKOM İstanbul'da kar yağışı için saat verdi
AKOM İstanbul'da kar yağışı için saat verdi
Altında yeni trend: 0,10 gr altın
Altında yeni trend: 0,10 gr altın
Memur ve memur emeklisine 'ek zam' görüşmeleri bu hafta başlayabilir
Memur ve memur emeklisine 'ek zam' görüşmeleri bu hafta başlayabilir
9 kamu kurumu 407 personel almak için ilana çıktı
9 kamu kurumu 407 personel almak için ilana çıktı
ÖSYM İzmir'de yeni elektronik sınav merkezi açacak
ÖSYM İzmir'de yeni elektronik sınav merkezi açacak
Muhabire hareketi tepki çekmişti... Muharrem Sarıkaya istifa etti
Muhabire hareketi tepki çekmişti... Muharrem Sarıkaya istifa etti
Memur maaşları için yeni formül: Erken zam!
Memur maaşları için yeni formül: Erken zam!
Trafikte savcıyı darbederek tehditte bulundular...25 yıl hapisleri istendi
Trafikte savcıyı darbederek tehditte bulundular...25 yıl hapisleri istendi
Gün ortasında dolar yükselişini devam ettirdi: 17,47 TL
Gün ortasında dolar yükselişini devam ettirdi: 17,47 TL
İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz
İSKİ Genel Müdürü: İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz
Sahte içkiden ölümde Yargıtay '16 yıl hapsi' onadı
Sahte içkiden ölümde Yargıtay '16 yıl hapsi' onadı
112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen reklamcı öldü
112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen reklamcı öldü
Topyekün mücadele dönemi: Kamuda büyük tasarruf
Topyekün mücadele dönemi: Kamuda büyük tasarruf
TÜSEDAD'tan korkutan açıklama: Tüketici et ve süt bulamayacak
TÜSEDAD'tan korkutan açıklama: Tüketici et ve süt bulamayacak
Otoda kur krizi: 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı
Otoda kur krizi: 300 bin TL'nin altında tek bir otomobil modeli kaldı
Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli
Emekli maaşına alttan başlayarak kademeli zam modeli
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS: Biz de mağduruz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Bloomberg HT: Bakan Nebati, 'Faiz artırımı tartışmaya kapalı' dedi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı

Günde 50 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı, ürettiği ürünlerden 4 yılda 15 milyon 300 bin TL'lik ciro elde etti. Okul ayrıca yeni proje olarak ıslak mendil gibi tek kullanımlık dezanfektanlı mendil üretecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 16:03
Yazdır
Meslek lisesi 4 yılda 15 milyon TL'den fazla ciro yaptı

1989 yılında sadece kimya teknolojisi alanının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 15 m2 gibi küçük bir yerde kurulan üretim atölyesinde ilk zamanlarda 3 çeşit ürünle başlanan üretim macerası, 2019 yılından itibaren bağımsız bir alanda kurulan 1500 m2 kapalı, 3 bin 500 m2 açık alan olmak üzere toplam 5000 m2 alana sahip devasa bir üretim tesisine dönüştü.

Alkol bazlı el antiseptiği için biyosidal ruhsatı alan ilk ve tek okul Atakum MTAL

2013 yılından itibaren tüm üretimlerinin ilgili kurumlara bildirimlerini yaparak yasal izinlerini alan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde üretim yapan okulları içerisinde tüm izinleri alınmış tek okul olma unvanına sahip oldu. 2018 yılında ise ilk markasının patentini alarak "ATA Kimya" markası ile daha da güçlendi. Pandemi sürecinde meslek liselerinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken bu süreçte meslek liseleri Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarıyla hızlı bir şekilde üretime başladı. Pandemi başlangıcında yüzey dezenfektanı ile başlayan üretim süreci, zamanla el dezenfektanı üretimini de gerçekleştirerek ihtiyaca cevap verdi. Okul bu süreçte alkol bazlı el antiseptiği için biyosidal ruhsatı alan ilk ve tek okul olma özelliğini de kazandı.

4 yılda 15 milyon 300 bin TL ciro

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı ayrıca döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 5 milyon TL ciroya ulaşan okul, bu yıl da okullardaki bulaş riskine karşı çok büyük bir misyon üstlendi. Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Kimya Teknolojisi Alanı'nda bulunan öğretmen ve öğrenciler şimdiye kadar Samsun'daki tüm okulların ve Karadeniz'deki birçok okulun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılarken, talepte bulunan diğer okulların ihtiyacını karşılamak için de hiç durmadan üretim gerçekleştiriyor. Okul ayrıca kaliteden asla taviz vermeyen üretim anlayışı sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Kalite odaklı üretim anlayışının getirdiği kazanımla yıllık ciro da sürekli artıyor. 2018 yılında 1 milyon 600 bin TL civarında olan ciro, 2019 yılında 3 milyon 700 bin TL, 2020 yılında 5 milyon TL olarak gerçekleşti. Okul, 2021 yılının bitimine az bir süre kala geçen yıl ile aynı oranda ciro yapılmasını bekledikleri bilgisini verdi.

'Tek Kullanımlık Dezenfektanlı Mendil Üretim Projesi' desteklenmeye uygun görüldü

2020 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ar-Ge Proje Okulları kapsamına dahil edilen Atakum MTAL, ürettikleri ürünlerin kalite kontrolünü sağlamak ve yenilikçi ürünler ortaya koymak için Ar-Ge laboratuvarı oluşturma projesi başlattı. Proje kapsamında bakanlık tarafından gönderilen 150 bin TL değerindeki ödenek ile laboratuvarın altyapı çalışmaları yapıldı. Bununla beraber laboratuvar tezgahları, çeker ocak, kimyasal malzeme dolabı ve sterilezatör alınarak yaklaşık 50 m2 büyüklüğünde bir laboratuvar oluşturuldu. Ar-Ge Proje Okulları kapsamında bakanlık tarafından desteklenmeye uygun görülen bir diğer proje de 'Tek Kullanımlık Dezenfektanlı Mendil Üretim Projesi' oldu. Bu proje kapsamında mendil katlama ve paketleme makinası alındı. Üretim ve pazarlama çalışmaları devam ediyor.

Okul, kalite ispatı olarak ISO 14001:2005, ISO 45001:2018, ISO9001:2015, ISO 10002:2018 sertifikaları aldı. Oluşturulan Ar-Ge laboratuvarı sayesinde yenilikçi ürünler üretimi için ATA Lider, akredite laboratuvar olarak yapacağı analizler için ATA Kimyacı ve sektörde kalıcı bir yer edinmesi ve rekabetçi bir kurum olması için ise ATA Öncü markaları oluşturdu ve tescillendi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bir il ve ilçede okullara yarın için kar tatili
Bir il ve ilçede okullara yarın için kar tatili
13 il 49 ilçe de kar tatili: Bir ilçede 1 gün daha uzatıldı
13 il 49 ilçe de kar tatili: Bir ilçede 1 gün daha uzatıldı
Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor
Geleceğin uçak mühendisleri bu okuldan çıkıyor
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
MEB'den 10 milyon vatandaşa kurs verme hedefi
ESTÜ'nün 44 akademisyeni, en çok atıf yapılan bilim insanları arasında yer aldı
ESTÜ'nün 44 akademisyeni, en çok atıf yapılan bilim insanları arasında yer aldı
Liseliler 'Hikaye İstasyonları' projesinin üretiminde görev aldı
Liseliler 'Hikaye İstasyonları' projesinin üretiminde görev aldı

Bu Habere Tepkiniz

Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği üniversiteler tarafından dikkate alınmamaya devam ediyor!
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bölüm eşdeğerlikleri tablosunda güncelleme yapıldığını duyurdu!
Doğrusu CarrefourSA'da

Doğrusu CarrefourSA'da

https://www.carrefourkatalog.com/yilbasi-17-23-aralik-2021/page/1?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=memurlarnet-20aralik-iletisim&utm_content=advertorial
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.
Vergi Müfettişleri Derneği'nden Gelir ve Damga vergisi istisnası ile ilgili basın açıklaması

Vergi Müfettişleri Derneği'nden Gelir ve Damga vergisi istisnası ile ilgili basın açıklaması

Asgari ücrete getirilen gelir vergisi ve damga vergisi istisnası ile ilgili basın açıklaması
KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?

KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?

Danıştay 12. Dairesi, yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren davacının, sınav esnasında peçeteye yazı yazmak suretiyle sınav kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile sınavının iptalini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak" açıklamasında bulundu
İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

İki adliye memurunun çekmece kavgası mahkemede bitti

'Kocan vefat etti, ortalıkta kocasız kalmışsın' diyen memura, disiplin cezası verildi. Mahkeme disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Özel güvenlik görevlileri 'bıyık' bırakabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, özel koruma ve güvenlik görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almayan, dava konusu Tamim'in söz konusu personelin bıyık bırakamayacağına ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararı onadı.
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (20-25)

Haftanın fırsat ürünleri (20-25)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri