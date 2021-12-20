Ali Yalçın: Asgari ücretteki vergi muafiyeti memurları da kapsasın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın asgari ücretten vergi alınmamasına dair kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair açıklamalarda bulundu.
Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
1-Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundadır.
Kanun teklifine göre muafiyet;yalnızca asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayan "asgari ücretlilere" getirilmektedir.
2-Teklif edilen düzenleme; asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti değil, yalnızca asgari ücretlilerin vergi dışı bırakılmasını sağlıyor. Başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin bu muafiyetten yararlandırılmaması vergide adalet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
3-Teklif metni; sosyal adaletin göz ardı edildiği, farklı gelir grupları arasında adalet sağlama hassasiyetinin hissedilmediği, gelir vergisinin maaş ve ücretleri eritme unsuruna dönüşme özelliğinin sona erdirilmediği bir bakışla hazırlanmıştır.
4-Kamu görevlilerinin alım gücü,gelir vergisi kesintisiyle azalmakta,giderleri artmakta,gelir dağılımında adalet sağlanamamaktadır.
Kamu görevlileri,bunun somut örneğini bordrolarına(*) yansıyan vergi kesintisinde
görmekte,maaş kuşa dönmektedir.
5-Yapılması gereken basit; sosyal hukuk devleti olmanın gereği, kanun teklif
metninin,kamu görevlileri ve sabit gelirlilerin almış oldukları maaş ve ücretlerin
de gelir vergisinden muaf tutulacak şekilde değiştirilmesidir.
Türkiye,memurunu gözetecek ve bunu yapacak güce sahiptir.
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1-Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundadır.Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 20, 2021
Kanun teklifine göre muafiyet;yalnızca asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayan "asgari ücretlilere" getirilmektedir. pic.twitter.com/SPoDonFp3h