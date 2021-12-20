Ünlü Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti
Son olarak 'Yahşi Cazibe' dizisinde izleyici karşısına çıkan Sezai Aydın hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Aydın'ın koronavirüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yaşamını yitirdi. Aydın'ın bir süredir korona virüsü tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.
69 yaşında vefat eden ünlü isim, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
EŞİ FATMA ÇİĞDEM AYDIN GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ
Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
Sezai Aydın Kimdir
Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sunduMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız