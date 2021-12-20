3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 17:02
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.Ç, K.O. ve A.T'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde, 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız