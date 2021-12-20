Kar nedeniyle yolda kalan öğrencileri jandarma kurtardı
Bitlis'te, sabah okula giderken kar nedeniyle yolda kalan 20 öğrenciyi, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 17:41
Merkeze bağlı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında öğrencileri taşıyan 2 minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, minibüslerde mahsur kalan 20 öğrenciyi kurtardı.
Ekipler, minibüslere zincir takarak yola devam edebilmelerini sağladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız