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Metin Lokumcu davasında polisler, mahkemede dinlenecek

Artvin'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili görevsizlik kararı sonrası ilk duruşma Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan aksaklıklar nedeniyle tutuksuz 13 polisin sonraki celsede hazır bulunmalarına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Aralık 2021 19:20
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Metin Lokumcu davasında polisler, mahkemede dinlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan ve geçen nisan ayında Trabzon'da görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması Trabzon Adliyesi'nde gerçekleşti. Mahkeme heyeti mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosyanın, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

AĞIR CEZADA İLK DURUŞMA BAŞLADI

Görevsizlik kararı sonrası Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Lokumcu'nun ölümüne ilişkin ilk duruşma bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya; Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile birlikte sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmayı, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Sol Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Artvin Baro Başkanı Ayva Varan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Öymen de takip etti.

DOSYAYA KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haklarında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklardan Bayram Ali Kaş, Kırşehir Adliyesi'nden, Muhsin Armağan, Ankara Batı Adliyesi'nden, Muhammet Ulaşlı, Bursa Adliyesi'nden, Mehmet Seyfettin Uzun, Karşıyaka Adliyesi'nden, İlhami Çalı, Kırklareli Adliyesi'nden, Tayfun Vardarlı, İzmir Adliyesi'nden, Sinan Eyyupoğlu, Tokat Adliyesi'nden, Saim Baktimur, Alanya Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Metin Lokumcu'nun avukatı Meriç Eyüpoğlu, sanık olarak yargılanan şüphelilerin mahkeme salonuna getirilerek dinlenmesini talep etti. Ayrıca, bazı baro başkanları ve sivil toplum kuruluşları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu. Duruşmada verilen ilk aranın ardından mahkeme heyeti, sanık olarak yargılanan şüphelilerin mahkeme salonuna getirilmesi ve barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti.

EMEKLİ MÜDÜR BERAATİNİ İSTEDİ

Ankara Batı Adliyesi'nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tutuksuz sanık eski Artvin Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, savunmasında; Artvin'e miting için gelecek olan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için kendisinin Sarp Sınır Kapısı'nda bulunduğunu, o sırada Hopa ilçesinde toplanan bir grubun izinsiz gösteri yaptığı bilgisini aldığını söyledi. İlçeye geldiğinde hastaneye kaldırılan bir kişinin kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Armağan, ilçede alınacak tedbirlerden il emniyet müdür yardımcısının sorumlu olduğunu ve gazla müdahale emrini kendisinin vermediğini kaydederek beraatını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada SEGBİS'te yaşanan aksaklıklar nedeniyle Armağan'ın savunmasına devam edilemedi, mahkeme heyeti 1 saatlik ara verdi. Aranın ardından yeniden başlanan duruşmada mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan aksaklıkların sürmesi nedeniyle sanıkların bir dahaki celsede mahkemede hazır bulunmalarına karar verip, duruşmayı 6-7 Ocak'a erteledi.

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