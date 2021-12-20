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Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı

Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada Vali Ali Fuat Atik, valilik ve Özel Kalem Müdürü Ali İhsan Doğan"nın adı kullanılarak iş insanlarından para ve yardım istendiği belirtilerek, dolandırıcılara kanılmaması istendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Aralık 2021 19:27
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Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valiliği, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürü Ali İhsan Doğan'ın adı kullanılarak, iş insanları ve vatandaşların ev veya cep telefonlarının arandığı, para yardımı talebinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması önemle rica olunur" denildi.

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