Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 'vergi istisnası' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MEMURLARA MÜJDE

Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.

"YASTIK ALTINDA 280 MİLYAR DOLAR DEĞERE SAHİP 5 BİN TON ALTIN BULUNMAKTA"

"Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek."