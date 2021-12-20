Necmettin Batırel: Türk lirasının gerçek değeri 8,73 TL'dir
Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türk lirasının dolar karşısında olması gereken gerçek değerinin 8.73 TL olduğunu söyledi.
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye gazetesi için kaleme aldığı yazısında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlığını koydu, 6 milyon asgari ücretle çalışan vatandaşını enflasyona ezdirmedi" diyen Batırel, "Kılıçdaroğlu asgari ücret artışını yorumlarken kelimeler boğazına düğümlendi, konuşamadı, yüzü çarpıldı. Asgari ücret 271 dolar olarak gerçekleşti diye burun kıvıranlar var" ifadelerini kullandı.
Batırel, doların aslında 8,73 TL olduğunu söyleyerek asgari ücretin de 487 dolara karşılık geldiğini iddia etti:
"Tabii 16,00 TL'lik balon kura bölerseniz bu sonuç çıkar. Oysa 54,33'lük reel efektif döviz kuru üzerinden hesaplamanız lazım. Türk lirasının bugün olması gereken gerçek değeri 8,73 TL'dir. Bölün 4253 TL'ye 487 dolar çıkar."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız