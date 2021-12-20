Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Aralık 2021 21:12
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız